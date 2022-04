"Šeit, šajā mājīgajā un manā mīļākajā baznīcā, es gribētu uzrunāt ne tikai baltkrievus, bet pirmām kārtām mūsu kaimiņus. Rūpēsimies par mieru. Tas tagad ir tik svarīgi... Dzīvosim kopā draudzīgi. Gribu vērsties pie saviem kolēģiem politiķiem: neradīsim problēmas savai tautai, pietiek ar to, kā ir. Paskatieties, kas notiek ar mūsu kaimiņiem - lietuviešiem, latviešiem un poļiem. Es šajā ziņā pat nemaz nepieminu Ukrainu. Viņi bija tik laimīgi, dzīvespriecīgi cilvēki. Viņi dzīvoja pārtikušā pasaulē, viņiem bija viss. Kur viņi ir šodien? Viņi stāv rindā uz robežas, un lūdz viņus ielaist Baltkrievijā, lai iegādātos griķus. Un ne tikai griķus - tur trūkst sāls! Viņi mums prasa sāli," runā norādījis Lukašenko.

Baltkrievijas prezidents uzsvēra, ka cilvēki Lieldienās lūdz Dievam vissvarīgāko un galvenais, ko cilvēki vēlas, ir "miers, harmonija un draudzība". Viņš norādīja, ka tās vienmēr ir bijušas svarīgas Baltkrievijas iedzīvotāju iezīmes. Viņaprāt, robežai nevajadzētu traucēt cilvēku normālai dzīvei, kas ietver arī kaimiņvalstis.

Jāpiebilst, ka teiktais sociālajos tīklos izraisījis iedzīvotāju pārsteigumu.

😁😁 nea, mes par slinku ekskursijam, tepat veikalaa 😝 — Juris Perkons 🇱🇻🇺🇦🌞 (@Thunder_Owl) April 24, 2022

Lukašenko ir bijis iesaistīts karā no tā sākuma. Krievijas karaspēks un tanki virzās uz priekšu no Baltkrievijas, un katru nakti no turienes tiek palaistas raķetes.

Lukašenko arī iepriekš aicināja Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski padoties, un sacīja, ka vēlas piedalīties Ukrainas un Krievijas miera sarunās.

Arī izlūkdienestu ziņojumi liecina, ka baltkrieviem tiek piedāvāta nauda un subsidētas apmācības Krievijas universitātēs apmaiņā pret dalību karā.

Baltkrievijas Robežapsardzes komiteja iepriekš arī paziņoja, ka līdz 15. maijam Latvijas un Lietuvas pilsoņi var bez vīzām iebraukt Baltkrievijas teritorijā. Eksperti brīdina - šāda ārēji brīvas ceļošanas iespēja patiesībā var radīt potenciālus draudus Latvijas un Lietuvas pilsoņiem.

Latvijas Ārlietu ministrija atgādina par būtiskiem riskiem, Latvijas valstspiederīgajiem apmeklējot šo valsti, un atkārtoti aicina to nedarīt. Joprojām spēkā ir aicinājums Latvijas valstspiederīgajiem pamest gan Baltkrieviju, gan Krieviju.

Ņemot vērā Lukašenko režīma vardarbīgo savas valsts pilsoņu brīvību apspiešanu, kā arī nesen īstenoto hibrīduzbrukuma operāciju mūsu robežām, organizējot nelegālu robežpārkāpumu, Ārlietu ministrijai nav pamata uzskatīt, ka piedāvājums apmeklēt Baltkrieviju bez vīzas ir veikts humānu apsvērumu vai labu nodomu dēļ.

Lukašenko režīms joprojām atbalsta Krievijas Federācijas militāro agresiju pret Ukrainu, un pret to ir vērstas nopietnas starptautiskās sankcijas.

Ministrija vērš uzmanību, ka gan Latvijas, gan citi NATO valstu izlūkdienesti publiski ir brīdinājuši par Krievijas un Baltkrievijas specdienestu izvērstajām izlūkošanas un kaimiņvalstu pilsoņu vervēšanas aktivitātēm. Tādēļ pastāv nopietns risks, ka šādas aktivitātes tiks vērstas arī pret Latvijas valstspiederīgajiem, kuri vēlēsies izmantot Baltkrievijas piedāvāto iespēju ieceļot bez vīzas. Pastāv risks, ka šādi ceļotāji var tikt pakļauti Baltkrievijas specdienestu provokācijām un nepatiesi apsūdzēti Baltkrievijas likumu pārkāpumos, un tā rezultātā arestēti.

Ārlietu ministrija atgādina, ka Baltkrievijā valdošā tiesiskuma trūkuma dēļ Latvijas iespējas sniegt palīdzību valstspiederīgajiem būs ļoti ierobežotas.