"Esmu no Belgorodas, un mani kolēģi, kas tur dzīvo un strādā, saka, ka tagad slimnīcās ir karavīri. Bet tiem, kas strādā ar militāristiem, bija jāparaksta neizpaušanas līgums.

Kolēģiem no Belgorodas un Kurskas reģioniem, no Federālās Medicīnas un bioloģijas aģentūras ir pienākums neizpaust informāciju. Visi gribēja rakstisku garantiju," pastāstīja kādas Maskavas poliklīnikas darbiniece, vēsta "The Insider".

Kāds avots Rostovā aģentūrai "Važnije Istoriji" pastāstīja, ka Rostovas reģionā ievainotie karavīri tiek turēti militārā rajona slimnīcā un Lielā Patriotiskā kara veterānu slimnīcā, kas pieder aizsardzības ministrijai.

Par kara hospitāli tika pārveidota arī civilā rajona slimnīca. Volgogradā vairākas lokālo slimnīcu Covid-19 nodaļas pārveidotas militāram lietojumam, un Voroņežā neatliekamās medicīniskās palīdzības slimnīcā Nr. 1 rezervēts vesels stāvs.

Tomēr, pēc "Važnije Istoriji" teiktā, pagaidām telpas ir tukšas.

"Viņi saka, ka esam pie trešās līnijas, bet pa to laiku ved ievainotos uz Kursku, Belgorodu utt. Kad tur viss būs piepildīts, viņi viņus atvedīs šurp."

Kā pastāstīja kāda Maskavas klīnikas darbiniece, uz robežu nosūtīti arī medicīnas speciālisti no Maskavas.

Krievijas apkalpojošo darbinieku ārstēšanai nosūtīti Federālās medicīniski bioloģiskās aģentūras un Višņevska centra darbinieki operāciju veikšanai.

Tas tiek darīts vai nu brīvprātīgi, vai obligāti: ārsti, kas atsakās doties, tiek atlaisti. Paši braucieni tiek organizēti kā komandējumi, par kuriem pienākas neliela kompensācija.