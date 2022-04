Krievijas bankas skaidras naudas deficīta dēļ neatsāk aktīvu valūtas tirdzniecību

"Kommersant" korespondenti devušies uz banku filiālēm, secinot, ka vairākās lielajās bankās, piemēram, "Sberbank", VTB, "FK Otkritje", "Rosbank", "Alfa-bank", RSHB, "Sovkombank", "Zeņit" un "Junikredit-bank" valūta nav pieejama. Banku darbinieki paziņojuši, ka tai vajadzētu būt pieejamai no 20.aprīļa, vai arī piedāvājuši valūtas konvertāciju veikt no konta līdzekļiem.

Dažās "Sberbank" filiālēs informēts, ka valūtu nopirkt var tikai lojalitātes programmas "SberPremjer" biedri, un norādīts, ka turpmāk klienti ASV dolārus un eiro varēs iegādāties, atkarībā no tā, vai valūta būs kasē.

Vairākās mazākās bankās un dažos valūtas maiņas punktos bija iespējams apmainīt valūtu līdz vienam tūkstotim ASV dolāru, tomēr dolāra kurss bija ap 100 rubļiem par dolāru, bet eiro kurss sasniedza 110 rubļus par eiro, kas par 25% pārsniedz biržas kursu. Maskavas biržā darījumi notika pēc kursa 78,7 līdz 81 rublis par ASV dolāru un 81,4 līdz 86 rubļi par eiro.

Valūtas trūkums lielajās Krievijas bankās varētu būt skaidrojams ar to, ka saskaņā ar Krievijas centrālās bankas prasībām var pārdot tikai to valūtu, kas iegūta pēc 8.aprīļa, un tas nozīmē automātiskus ierobežojumus dolāru un eiro pārdošanai.

Bankas "FK Otkritje" pirmdien publicētie aptaujas rezultāti liecina, ka 55% Krievijas sabiedrības nav skaidras naudas valūtas rezervju. Divām trešdaļām cilvēku, kuriem ir valūtas rezerves, tas ir "finanšu drošības spilvens", bet tikai 13% aptaujāto gatavi valūtu iegādāties nelegālajā tirgū.

Centrālā banka iepriekš paziņoja, ka no 18.aprīļa mīkstina valūtas kontroles noteikumus, ļaujot krieviem iegādāties valūtu banku kasēs. Tāpat fiziskām personām tiek atļauts no valūtu kontiem izņemt ne tikai ASV dolārus, bet arī eiro, lai gan no kontiem, kas atvērti līdz 9.martam, izņemtā summa nedrīkst pārsniegt 10 000 ASV dolāru. Savukārt pēc šī datuma atvērtos valūtas kontos esošos līdzekļus var izņemt tikai rubļos.

Analītiķi prognozē, ka turpmāk Krievijas bankās valūtas deficīts tikai palielināsies, jo, pieaugot inflācijai un rubļa nestabilitātei, cilvēki, kuriem ir valūtas uzkrājumi skaidrā naudā, nevēlēsies tos pārdot bankām.