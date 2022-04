VIDEO: "Azov" karavīri parāda apjukušiem krievu okupantiem, kā jākaro pilsētvidē

Sociālajos tīklos nedēļu mijā ievērību izpelnījies kāds paša ”Azov” pārstāvniecības ievietots videoklips, kas filmēts ar bezpilota lidaparātu.

Katastrofāla krievu okupantu konvoja izgāšanās Mariupoles ielās, kuras joprojām sargā "Azov" bataljons, noraidot Krievijas prasības padoties. (Foto: ekrānuzņēmums no video)

Tajā redzams, kā pa Mariupoles ielām civilos transportlīdzekļos ar “Z” zīmēm, bet bez kamuflāžas, konvojā pārvietojas Krievijas karavīri.

Cauri ēku kompleksiem un privāto namu pagalmiem tam pietuvojas “Azov” karavīri un seko apšaude.

Pēc īsa brīža video redzams, ka okupantu konvojs ir apstājies, un daļa izmantoto transportlīdzekļu ir liesmās.

Pēcāk no augšas redzams, kā “Azov” karavīri iznīcina atlikušos Krievijas militāristus, kuri tobrīd ir patvērušies aiz pagalam apšaubāma aizsega – daļa zem pagaidām neiznīcināta sarkana furgona, kur viņu redzamība un spēja rīkoties ir ļoti ierobežota, bet daļa – vienkārši grupā nogūlušies starp furgonu un sarkanīgu ķieģeļu sienu.

“Azov” bataljona karavīri tikmēr pielavās vien 2-3 metru attālumā aiz minētās sienas un nosviež Krievijas karavīriem blakus vairākas fragmentējošās granātas.

Sociālajos tīklos ievietoto video “Azov” pārstāvniecība aprakstījusi kā pretuzbrukumu Krievijas okupantiem.

Kadri esot filmēti Metalurgu prospektā, kas ir patālu no “Azovstal” rūpnīcas, kura, kā zināms, jau ilgāku laiku ir pārveidota par nocietinājumu, no kura “Azov” turpina pretoties iebrucējiem no Krievijas, neskatoties uz Mariupoles drūmo situāciju.

Apstākļi Mariupolē, kur jau daudzas nedēļas okupantiem sīvu pretestību izrāda “Azov” bataljona karavīri, atgādina stāstu par Doņeckas lidostu.

To 2014. un 2015. gadā no Krievijas atbalstītajiem separātistiem ilglaicīgi sargāja Ukrainas bruņoto spēku brīvprātīgie, kuri, pateicoties savām kaujas spējām un izturībai, starptautiski izpelnījās iesauku “kiborgi”.

Kā zināms, arī Mariupoles aizstāvji ir noraidījuši okupantu aicinājumus padoties iepriekšējā svētdienā.

Tādējādi, tuvojoties Vladimiram Putinam tik nozīmīgajam 9. maijam, pagaidām okupējošajam karaspēkam tiek liegts viegls ceļš uz Mariupoli - pilsētu, kuru Kremlis, bez šaubām, uzlūko kā vienu no lielākajām potenciālajām "balvām" divu mēnešu ilgajā karā.

Pilsēta joprojām nav kritusi, taču pie šāda scenārija Krievijai tas būtu ne vien simboliski, bet arī stratēģiski liels ieguvums.

