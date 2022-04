Eiroparlaments pieprasīs Lepēnai atmaksāt izšķērdētos līdzekļus

Tas vēsta, ka Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanas (OLAF) izmeklēšanā atklāts, ka Lepēna, viņas tēvs Žans Marī Lepēns un vēl divi bijušie Eiroparlamenta deputāti no Lepēnas vadītās partijas "Nacionālā apvienība" kopā izšķērdējuši 617 000 eiro no EP līdzekļiem, no šīs summas Lepēna izšķērdējusi 137 000 eiro.

Nauda izmantota partijas vajadzībām, arī maksājot partijai pietuvinātiem pakalpojumu sniedzējiem.

Lepēna bija EP deputāte no 2004. līdz 2017.gadam.

Saistītās ziņas Prezidenta kandidāte Lepēna nosauc Makronu par autoritārāko prezidentu Francijas vēsturē Ko sagaidīt no Makrona un Lepēnas pēdējās kaujas? Makrons: Lepēna vēlas Francijas izstāšanos no ES

Svētdien Lepēna Francijas prezidenta vēlēšanu otrajā kārtā sacentīsies ar pašreizējo valsts galvu Emanuelu Makronu.