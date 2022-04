Krievija varētu organizēt nelegālo migrantu pieplūdumu Austrumeiropā, brīdina Lietuva

"Pastāv iespēja, ka Krievijas Federācija šādu neredzētu sankciju kontekstā varētu vērst pret ES hibrīdpasākumus," viņš sacījis žurnālistiem Seimā, piebilstot, ka nerunā vienīgi par Lietuvu, bet par robežu visā garumā no pašiem ziemeļiem līdz Polijai vai pat Slovākijai.

"Tāda ir viena no iespējām - Krievija var veikt tādas pašas darbības kā pērn Baltkrievijas režīms, lai ietekmētu Eiropas Savienības un tās dalībvalstu principiālo nostāju," norādījis Ļubajevs.

Baltkrievijas diktatora Aleksandra Lukašenko režīma izvērstā hibrīduzbrukuma ietvaros kopš pagājušā gada pavasara mēģināts Latvijā, Lietuvā un Polijā pāri robežām iesūtīt tūkstošiem nelegālo imigrantu, kuru lielākā daļa kā tūristi ieradušies Baltkrievijā no Irākas vai Āfrikas valstīm, bet Lietuvas robežsargi jau pirms kāda laika novērojuši tendenci, ka migranti, kas tagad mēģina nelikumīgi šķērsot Baltkrievijas robežu, kaimiņvalstī ieradušies vairs nevis no savām dzimtajām zemēm vai Turcijas, bet no Krievijas.

"Tādu mēģinājumu pagaidām nav daudz, bet fiksējam tos aizvien vairāk," stāstījis Ļubajevs.

"Iespējams, tas iezīmē jaunas tendences sākumu," viņš spriedis.

Robežsardzes priekšnieks norādījis, ka nevēlas prognozēt nelegālo migrantu plūsmas nākotnē, bet atzinis, ka "kopējā situācija nav īpaši optimistiska".

"Ņemot vērā, ka pret Krievijas Federāciju un Baltkrieviju tiks vērstas aizvien jaunas sviras, jebkurā brīdī gan viens, gan otrs režīms var mēģināt vēlreiz uzbrukt (..), kā ieroci izmantojot nelegālo migrāciju," norādījis Ļubajevs.

Kopš pagājušā gada 3.augusta, kad saskaņā ar Lietuvas iekšlietu ministres Agnes Bilotaites rīkojumu robežsargi sāka likt nelegālajiem migrantiem doties atpakaļ, neatļautās vietās šķērsot robežu līdz gada beigām tika liegts kopumā vairāk nekā 8100 reižu, bet šogad - jau 1346 reizes. No pagājušā gada sākuma līdz minētajam rīkojumam Lietuvā tika aizturēti vairāk nekā 4200 nelegālie migranti.

Pienākot pavasarim, Lietuvas robežsargi biežāk fiksē mēģinājumus nelegāli iekļūt valstī pāri Baltkrievijas robežai, bet pēdējās dienās tie atkal kļuvuši retāki, tikmēr Latvijas robežsargi šādus mēģinājumus nav atklājuši jau astoto diennakti pēc kārtas, savukārt Polijas robežu aizvadītajā diennaktī mēģinājuši šķērsot 56 migranti.

