Ukrainā iznīcināta arī Latvijas militārā atašeja dzīvesvieta

Viņa mājai trāpījs lādiņš, savukārt visas atašeja ģimenei piederošās mantas vēlāk no dzīvesvietas izzagtas. Pulkvedis neizslēdz, ka uzbrukums varētu būt arī saistīts ar viņa profesionālo darbību.

Foto: Ekrānuzņēmums

Atašejs kopā ar citiem vēstniecības darbiniekiem Ukrainas galvaspilsētu atstāja 24. februāra naktī, kad sākās karš, pēc tam dienesta pienākumus pildīja Ļvivā.

"Sieva no Latvijas atsūtīja video, ko bija uzņēmusi Ukrainas Valsts policija. Tur bija runa par apšaudi apdzīvotā vieta, kur mēs īrējām māju. Un, noskatoties video, sapratu, ka blakus manai mājai notikuši sprādzieni. Domāju, ka ar vīriem sakopšu māju, piekārtošu un viss būs kārtībā, bet tad, kad atbraucu, sapratu, ka tur nav iespējams dzīvot," norāda Aleksandrs.

Gaisa trieciens vietai, kur atradās pulkveža māja, veikts 3. martā. Viņaprāt, tas noticis no okupantu pozīcijām tolaik okupētajā Bučā vai Irpiņā.

Uz jautājumu, vai Aleksandram ir pamats bažām, ka tas varēja būt vērsts tieši pret viņu, pulkvedis atbild: "Nevar izslēgt. Neviena militāra objekta apkārt nebija. Mēs kopā ar ģimeni tur nodzīvojām 12 dienas no 1. februāra. Par manu dzīves vietu ļoti ierobežots loks zināja, kur atrodos, tāpēc nevar izslēgt, bet nevar 100% apgalvot, ka es biju mērķis."

No mājas izzagtas arī pulkvedim un viņa ģimenei piederošas mantas, tiesa, visu svarīgāko Aleksandrs bija paņēmis līdzi, no Kijivas evakuējoties: "Galvenais bija formastērps, kaut gan atzīšos, ka divi zābaku pārīši palika garāžā. Ja policija sāks meklēt, tie zābaki ir īpaši, un tādus nevar atrast Ukrainā. Ceru, ka viss izdosies ukraiņiem un arī mana ģimene varēs atgriezties Kijivā. Viņi ļoti pārdzīvo. It sevišķi bērni, ieraugot fotogrāfijas, kuras pārsūtīju."

Atašejs saka, ka tie kara noziegumi, ko Krievijas okupanti pastrādā Ukrainā, ir genocīds pret Ukrainas tautu, un zemiskās laupīšanas apliecina to, ka okupanti savā dzīvē normālu dzīvi nav redzejuši. "Es domāju, ka viss tas, kas noticis Bučā, Irpiņā un citur ir tāpēc, ka viņiem nav tādas dzīves. Skaudība. Tāpēc arī visu zog, visu nes prom. Nodarbojas ar tādām lietām, kas nav pieņemamas. Es personīgi uzskatu, ka tas ir genocīds pret cilvēci, pret ukraiņiem."

