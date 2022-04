Zelenskis: Ukraina nesaņem nepieciešamo daudzumu ieroču, lai ātrāk izbeigtu karu

"Galvenais uzdevums gan šodien, gan katru dienu šajā laikā, ir konkrēti aizsardzības pasākumi. Tā ir konkrēta mūsu iespēju pastiprināšana atsist jebkādus Krievijas karaspēka uzbrukumus. Esmu pārliecināts, ka cilvēki arī to redz. Tāpat kā redz arī to, ka ienaidnieka militāri tehniskās iespējas vēl arvien ir samērā augstas. Ukraiņi gan ir nesalīdzināmi drosmīgāki. Mūsu Bruņotie spēki sit okupantus ar Krievijas militāristiem nepieejamu gudrību un pārdomātu taktiku. Tomēr, runājot par nepieciešamajiem ieročiem, mēs vēl arvien esam atkarīgi no apgādes, no mūsu partneriem. Diemžēl, mēs nesaņemam tik, cik nepieciešams, lai ātrāk izbeigtu šo karu. Lai pilnībā iznīcinātu ienaidnieku uz mūsu zemes. Un lai izpildītu tos uzdevumus, kas katram mūsu cilvēkam ir acīmredzami. Īpaši, lai debloķētu Mariupoli," sacīja Zelenskis.

Viņš atzina, ka Ukraina varētu to izdarīt, ja saņemtu lidmašīnas, pietiekamu daudzumu smagās bruņutehnikas un nepieciešamo artilēriju.

"Tomēr vēl arvien nākas par to vienoties. Vēl arvien nākas pārliecināt. Vēl arvien nākas izspiest nepieciešamos lēmumus. Esmu pārliecināts, ka mēs saņemsim gandrīz visu, kas mums vajadzīgs. Tomēr tiek zaudēts ne tikai laiks. Tiek zaudētas ukraiņu dzīvības. Dzīvības, kuras vairs nevar atgūt. Un par to ir atbildīgi arī tie, kas līdz šim laikam tur Ukrainai nepieciešamos ieročus noliktavās. Atbildība, kas vienmēr paliks vēsturē. Tāpat kā paliks vēsturē arī mūsu pateicība. Pateicība tām valstīm un tiem politiķiem, kas reāli palīdzējuši. Kas nav vilcinājušies, nav kaulējušies, kad no palīdzības bija atkarīga dzīvība," uzsvēra Zelenskis.

