Zelenskis: Krievija pastiprinās uzbrukumu Ukrainas austrumos

"Nākamā nedēļa būs ne mazāk svarīga. (..) Krievija vēl vairāk baidīsies. Baidīsies zaudēt. Baidīsies, ka būs jāatzīst patiesība. Krievijas karaspēks pāries pie vēl plašākām darbībām mūsu valsts austrumos. Var izmantot pret mums vēl vairāk raķešu, vēl vairāk aviobumbu," sacīja Zelenskis svētdienas vakarā ierakstītajā videouzrunā.

Viņš uzsvēra, ka Ukraina gatavojas dot pretsparu Krievijas uzbrukumam, organizējot bruņojuma piegādes un aktīvi meklējot atbalstu starptautiskajā arēnā.

"Taču mēs gatavojamies šādai viņu rīcībai. Mēs atbildēsim. Vēl aktīvāk nodrošināsim Ukrainu ar ieročiem. Būsim aktīvāki starptautiskajā arēnā. Būsim vēl aktīvāki informācijas jomā," teica Ukrainas prezidents.

"Es turpināšu vērsties pie pasaules parlamentiem un tautām. Mēs uzņemsim Kijivā un citās Ukrainas pilsētās mūsu partnerus, citu valstu līderus. Piesaistīsim vēl vairāk līdzekļu un resursu palīdzībai Ukrainai," solīja Zelenskis.

Viņš arī teica, ka Krievija baidās atzīt, ka pēdējās desmitgadēs tās politika attiecībā pret Ukrainu bijusi kļūdaina.

"Viņi baidās atzīt, ka visa Krievijas politika attiecībā pret Ukrainu desmitgadēm bija kļūdaina un tikai sagrāva visu, kas Krievijai bija attiecībās ar Ukrainu no iepriekšējiem laikiem," uzsvēra Zelenskis.

"Viņi baidās atzīt, ka desmitiem gadu likuši kļūdainas likmes un iztērējuši kolosālus resursus, lai atbalstītu pilnīgas niecības, par kuriem domāja, ka tie it kā būs Ukrainas un Krievijas draudzības nākamie varoņi. Bet šīs niecības bija prasmīgi tikai vienā - izvilkt naudu no Krievijas savās kabatās. Lai neatzītu kļūdas, viņi [Krievija] pieļāva jaunas kļūdas. Viņi paši sev atņēma jebkādus politiskos instrumentus un, nevēloties atteikties no nereālistiskām ambīcijām, sāka šo karu," sacīja Ukrainas prezidents.

Zelenskis arī teica ka viņam bijusi telefonsaruna ar Vācijas kancleru Olafu Šolcu, kā arī norādīja, ka "pēdējā laikā Vācijas nostāja mainās par labu Ukrainai".

