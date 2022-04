"Atbildība ir neizbēgama." Zelenskis sola noskaidrot personas, kas iesaistītas kara noziegumā Kramatorskā

"Visas vadošās pasaules lielvalstis jau ir nosodījušas Krievijas [raķešu] triecienu Kramatorskā. Mēs gaidām stingru globālu reakciju uz šo kara noziegumu. Tāpat kā masu slepkavībām Bučā, kā arī daudziem citiem Krievijas kara noziegumiem, raķešu triecienam Kramatorskā ir jākļūst par vienu no apsūdzībām tribunālā, kurš noteikti notiks," sacīja Zelenskis.

Volodimirs Zelenskis uzsvēra, ka visi pasaules spēki būs vērsti uz to, lai ar minūšu precizitāti noteiktu, kas un ko izdarījis, kas un kādas pavēles devis. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Viņš uzsvēra, ka visi pasaules spēki būs vērsti uz to, lai ar minūšu precizitāti noteiktu, kas un ko izdarījis, kas un kādas pavēles devis. Jānoskaidro arī tas, no kurienes izšauta šī raķete, kas to pārvadājis, kas devis pavēli un kā šis trieciens tika saskaņots. "Atbildība ir neizbēgama," uzsvēra Zelenskis.

Jau ziņots, ka, Krievijas karaspēka raidītām raķetēm piektdien trāpot Doneckas apgabala Kramatorskas pilsētas dzelzceļa stacijai, nogalināti 52 cilvēki un ievainoti 109. Stacijā tobrīd atradās tūkstošiem civiliedzīvotāju, kas gaidīja evakuāciju uz drošiem Ukrainas apgabaliem.