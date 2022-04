EP lemj piešķirt ES dalībvalstīm 3,4 miljardus eiro Ukrainas bēgļu vajadzībām

Kā informēja EP preses sekretārs Latvijā Jānis Krastiņš, iepriekšējā plenārsesijā EP deva zaļo gaismu ES reģionālā un patvēruma finansējuma novirzīšanai ES dalībvalstīm, kas sniedz patvērumu cilvēkiem, kuri bēg no Krievijas iebrukuma Ukrainā. Ceturtdien EP deputāti pieņēma papildu atbalsta pasākumus.

Ar 549 balsīm par, vienu pret un astoņiem atturoties, EP vienojās nekavējoties atbrīvot aptuveni 3,4 miljardus eiro no "React-EU" līdzekļiem no kopā novirzītajiem 10 miljardiem, lai ES dalībvalstu valdības varētu ātrāk piekļūt līdzekļiem, kas vajadzīgi, lai apmaksātu bēgļiem vajadzīgo infrastruktūru, mājokļus, aprīkojumu, nodarbinātību, izglītību, sociālo iekļaušanu, veselības aprūpi un bērnu aprūpi.

Jaunie noteikumi arī palielina sākotnējo "React-EU" fonda priekšfinansējumu no 11% uz 15% visām ES dalībvalstīm. Savukārt tās valstis, kam ir robeža ar Ukrainu - Ungārija, Polija, Rumānija un Slovākija, kā arī valstis, kuras ir uzņēmušas ievērojamu skaitu bēgļu no Ukrainas, proti, vairāk nekā 1% no valsts pamatiedzīvotāju skaita - Austrija, Bulgārija, Čehija un Igaunija, varēs uzreiz saņemt 45%, nevis 11% no tām pienākošajiem atveseļošanās instrumenta līdzekļiem, patlaban vēl neiesniedzot rēķinus.

Saskaņā ar UNHCR datiem kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā 24. februārī valsti ir pametuši vairāk nekā 4 miljoni cilvēku, no kuriem lielākā daļa devušies uz kaimiņvalstīm.

"React-EU" ir 50 miljardu eiro atbalsta fonds, ko izveidoja 2020. gadā, lai palīdzētu nekavējoties mazināt Covid-19 krīzes sekas visā ES.

Noteikumu projekts tagad būs oficiāli jāapstiprina arī ES Padomei. Regula stāsies spēkā vienu dienu pēc tās publicēšanas ES Oficiālajā Vēstnesī.

