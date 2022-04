Zelenskis: pēc šausmām Bučā, sankcijām pret Krieviju ir jābūt samērojamām ar okupantu kara noziegumu smagumu

"Mēs gatavojam jaunu varenu sankciju paketi pret Krieviju par visu to, ko tā izdarījusi pret mūsu cilvēkiem. Šobrīd ir principiāls moments, pirmām kārtām, Rietumu līderiem. Un tas vairs neattiecas uz to, kā mūsu cilvēki novērtēs jaunās sankcijas un ko par tām teikšu es. Tas attiecas uz to, kā lēmums par sankcijām tiks novērtēts pašā Rietumu sabiedrībā," teica Zelenskis.

Ukrainas prezidents sacīja, ka pēc tā, ko pasaule ieraudzīja Bučā, sankcijām pret Krieviju ir jābūt samērojamām ar okupantu kara noziegumu smagumu.

"Ja pēc tā Krievijas bankas vēl spēs funkcionēt kā parasti (..) Ja pēc tā preču tranzīts uz Krieviju turpināsies kā parasti (..) Ja pēc tā Eiropas Savienības valstis maksās Krievijai par energoresursiem kā parasti (..) Tad dažu līderu politiskais liktenis vairs neattīstīsies kā parasti. Iesaku visiem tagad sajust, ka moments ir tiešām principiāls," atzīmēja Zelenskis.

Jau vēstīts, ka Irpiņa, Buča, Hostomeļa un viss Kijivas apgabals pirms dažām dienām tika atbrīvoti no krievu okupantiem. Atbrīvotajās pilsētās un ciemos ir konstatētas civiliedzīvotāju masu slepkavības, kuras izdarījuši okupanti.

Saistītās ziņas Satelītattēli pierāda, ka civiliedzīvotāju līķi Bučas ielās parādījās, kad pilsēta bija Krievijas karaspēka kontrolē "Katram ukrainim jāzina viņu vārdi!" iegūts saraksts ar Krievijas karavīriem, kuri noslepkavojuši cilvēkus Bučā Zelenskis: es gribu, lai katra Krievijas karavīra māte redzētu nogalināto cilvēku līķus Bučā, Irpiņā, Hostomeļā