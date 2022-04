Okupanti nošāvuši no Žitomiras uz Kijivu bēgošus cilvēkus; līķi dedzināti

Didičs tiešsaistes izdevumam "The Insider" sacījis, ka vismaz 29 cilvēku līķi atrasti 25 kilometrus no Ukrainas galvaspilsētas uz Milas un Mrijas ciemu robežas, kur virzienā no Žitomiras uz Kijivu ceļa labajā pusē ir viesnīcu un restorānu komplekss, bet kreisajā pusē - degvielas uzpildes stacijas.

Slaktiņu apstiprina fotogrāfiju salīdzināšana, bet notikuma vietu - pakalpojuma "Google Maps" kartes.

Bučas rajona Dmitrivkas ciema vecākais stāstīja, ka pats nav bijis slaktiņa aculiecinieks, bet notikuma vietu redzējis klātienē jau pēc slepkavībām. Viņš piebilda, ka nav zināms, cik konkrēti cilvēku nogalināti, jo līķi ir dedzināti, bet ne visa apkārtne ir atmīnēta, tādēļ nav zināms, kas notiek citviet apkaimē.

"Slepkavības sākās 7.martā un turpinājās līdz marta beigām. Liela daļa cilvēku gāja bojā sākumā, kad daudzi vēl nezināja, kas tur notiek un turpināja izbraukt. Pēdējā ģimene - vīrs un sieva - brauca marta pēdējās dienās, viņus ievainoja, bet viņi izdzīvoja," klāstīja Didičs, piebilstot, ka pie ceļa bija tanki un bruņutransportieri.

"Es nezinu, kādēļ viņi to darīja. Tas ir naids, cita izskaidrojuma man nav," viņš komentēja krievu okupantu rīcību.

Vācijas televīzijas kanāls ZDF publicējis video, kurā redzama balta automašīna, kurai seko melns spēkrats. Baltā automašīna apstājas, no tās izlec vadītājs ar paceltām rokām, skatoties uz pretī stāvošo kājnieku kaujas transportlīdzekli, kuram ir Krievijas Austrumu militārā apgabala pazīšanās zīme "V". Automašīnas vadītāju nošauj, un pēc tam tiek nogalināts vēl viens cilvēks, kurš mēģina aizbēgt.

Televīzijas kanāls apstiprina, ka nogalinātie bija jaunlaulātie. Slepkavība notika tajā pašā vietā starp viesnīcu kompleksu un degvielas uzpildes stacijām.

