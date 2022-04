Zelenskis: Orbāns gandrīz vienīgais Eiropā atklāti atbalsta Putinu

"Gribu vērsties pie vēl viena cilvēka, kurš, ne gluži saprot, kas notiek. (..) Ne tikai Ukrainā, bet visā Eiropā. Pie Ungārijas premjerministra, kurš gandrīz vai vienīgais Eiropā atklāti atbalsta Putinu. Mēs taču neesam neko īpaši lūguši oficiālajai Budapeštai. Neesam saņēmuši pat to, ko dara visi pārējie! Dara miera dēļ. Neesam redzējuši nekādus pūliņus, lai apturētu karu! Kāpēc tā?" sacīja Zelenskis sestdienas vakarā ierakstītajā videouzrunā.

Viņš norādīja, ka Ungārija nav atļāvusi piegādāt Ukrainai militāro palīdzību tranzītā caur savu teritoriju un Ukraina neredz Ungārijas morālo līderību.

"Visa Eiropa grib mieru. Visa Eiropa negrib, lai kaujas lauks tiktu pārcelts no Mariupoles uz Budapeštu vai no Harkivas uz Krakovu, vai no Černihivas uz Viļņu. Visa Eiropa mēģina apturēt karu, panākt, lai atgrieztos miers. Kāpēc tad oficiālā Budapešta tiek nostādīta pret visu Eiropu, pret visām civilizētajām valstīm? Kā labā?" teica Ukrainas prezidents.

Viņš piebilda, ka Orbāns droši vien pazaudējis godīgumu "kaut kur kontaktos ar Maskavu".

Jau ziņots, ka Zelenskis arī agrāk kritizējis Orbānu par attieksmi pret Krievijas uzbrukumu Ukrainai.

Svētdien Ungārijā notiks parlamenta vēlēšanas, kurās Orbāns cīnīsies par ceturto termiņu valdības vadītāja amatā, taču šoreiz cīņa būs smaga, jo viņam pretī stāsies vienota opozīcijas alianse.