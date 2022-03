Akciju un naftas cenas pieaug, ES nevienojoties par Krievijas naftas importa aizliegumu

"Šķiet, ks preču cenu straujajā kāpumā ir iestājies pārtraukums, un tas devis investoriem iespēju atkal pievērsties akcijām," sacīja OANDA analītiķis Edvards Moja. "Ģeopolitiskie riski vēl arvien ir ļoti paaugstināti, un akciju cenu kāpums pēdējās divās nedēļās ir iespaidīgs."

Analītiķi gan atzina, ka tādu preču kā nafta cenu nestabilitātes dēļ saglabājas akciju tirgu nestabilitāte, kamēr investori saglabā piesardzību Ukrainas kara ietekmes uz ekonomiku dēļ.

ASV un ES ir paziņojušas, ka centīsies atbrīvot Eiropu no Krievijas gāzes importa, lai samazinātu Krievijas ieņēmumus, kas tiek izmantoti kara finansēšanai.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" piektdien pieauga par 0,4% līdz 34 861,24 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 0,5% līdz 4543,06 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" samazinājās par 0,2% līdz 14 169,29 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 piektdien pieauga par 0,2% līdz 7483,35 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 kāpa par 0,2% līdz 14 305,76 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par 0,03% līdz 6553,68 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena piektdien pieauga par 1,4% līdz 113,90 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā palielinājās par 1,4% līdz 120,65 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru piektdien kritās no 1,0997 līdz 1,0981 dolāram par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru nemainījās un bija 1,3187 dolāri par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās no 122,35 līdz 122,17 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās no 83,39 līdz 83,25 pensiem par eiro.