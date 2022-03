Jau vairāk nekā mēnesi Krievijas okupanti uzbrūk Ukrainai: atskats uz pēdējā laikā notikušo

Kamēr Ukrainā iebrucēji sagrauj pilsētas un slepkavo, lielākā daļa krievu izjūt lepnumu, prieku, cieņu, uzticību un cerību. Visbiežāk to norāda krievi vecumā virs 35 gadiem, kamēr līdz 18 gadiem veco grupā izplatītāks ir aizvainojums un sarūgtinājums.

Lielākā daļa vēlas, lai Putins vada Krieviju, cik vien ilgi iespējams. Tikai ap 40% krievu pauduši satraukumu par karu, visbiežāk gados jaunie. Cita aptauja atklāj, ka lielākā daļa Krievijā vēlas arī karu pret Poliju un citām Austrumeiropas valstīm.

Tikmēr Vācijas kanclers Olafs Šolcs nesen mēģināja iestāstīt, ka šis ir Putina karš, nevis Krievijas tautas lēmums. Ukrainas parlamenta spīkers Ruslans Stefančuks aicina nemānīt sevi: “Kancler Olaf Šolc, vai tiešām jūs uzskatāt, ka Putins viens pats nogalina mūsu bērnus, sagrauj mūsu pilsētas, iznīcina mūsu valsti, bet Krievijas pilsoņiem nav nekāda sakara ar to?”

Dzimteni aizstāv cīnītājs bez kājām

Vasils Štefko ar savām protēzēm gatavs samīt Krievijas ģerboņa divgalvaino vistu. (Foto: Twitter.com)

Vasils Štefko (55) no Kušņicas ciema Aizkarpatos stājies Ukrainas aizstāvju rindās, neraugoties uz to, ka viņam nav abu kāju. Tās Vasilijs zaudēja viesstrādnieka darbā Krievijā 2004. gadā. “Es negulēju divas diennaktis, kad redzēju, kas notiek. Vienkārši nevarēju sēdēt mājās, savācu mantas un devos uz kara komisariātu. Atzīstos tagad pavēlniecības priekšā, ka samelojos – pateicu, ka man ir tikai viena protēze,” stāsta Vasils.

Viņš ir dienējis armijā, prot šaut, labi vada auto, un, neredzot protēzes, neviens pat nenojauš par invaliditāti. Pēc pakāpes Vasils ir seržants, pēc amata autovadītājs, dienē kaujas atbalsta rotā. “Mans tēvs arī tikpat nelikumīgi nokļuva frontē Otrajā pasaules karā. Viņam bija 15 gadu, bet viņš pateica, ka ir 18, un aizgāja karot. Mājās mani gaida sieva un 11 gadu vecā meita. Viņas pārdzīvo, bet lepojas, ka es aizstāvu valsti,” teic karavīrs.

Ukrainas Madonna

27 gadus vecā Olha paglābusi savu mazo meitiņu Viktoriju no šrapneļiem. Viņas vīrs Dmitro nav pārāk cietis. (Foto: REUTERS/SCANPIX)

Kijevā krievu bombardēšanas laikā Olha ar savu ķermeni aizsedza un izglāba mēnesi veco meitiņu Viktoriju. Mīna uzsprāga blakus bērnudārzā, tuvējās mājās sprādziens izsita visus logus. Sieviete no stikla šķembām nosargāja bērnu, bet pati guva savainojumus, tēvam Dmitro traumēta kāja.

Rašisti sagrauj Mariupoles teātri

Mariupolē sagrauts vairāk nekā 80% ēku, tostarp ap 600 daudzstāvu namu. (Foto: REUTERS/SCANPIX)

Krieviem neizdevās nogalināt cilvēkus, kas no bombardēšanas glābiņu bija meklējuši Mariupoles drāmas teātra patvertnē, lielākajā pilsētas centrā. Rašistu aviācija nometa īpaši spēcīgu bumbu uz teātri, sagraujot ēkas centrālo daļu, un gruveši apraka zem nama esošās patvertnes ieeju, kur atradās vairāk nekā 1000 cilvēku. Tomēr patvertne izturēja, un neviens negāja bojā. Rašisti Mariupolē sabombardēja vēl vienu stratēģisku objektu – peldbaseinu Neptun, kur atradās grūtnieces un mātes ar maziem bērniem. Itālija jau apsolījusi sniegt palīdzību jauna teātra būvē, Grieķija – dzemdību namam, ko arī sabombardēja rašisti.

Noslepkavo vecos ļaudis

Luhanskas apgabalā Putina fašisti apšaudījuši Kreminnas pilsētu, un viszvērīgākais bija uzbrukums veco ļaužu namam. “Viņi vienkārši piebrauca tanku, nolika to mājas priekšā un sāka šaut,” pavēstījis Luhanskas apgabala administrācijas vadītājs Sergejs Gaidaijs. Nogalināti 56 cilvēki, 15 dzīvos palikušos okupanti nolaupīja un izveda uz okupēto teritoriju Svatovē.

Kara veterāne gatava aizstāvēt dzimteni

98 gadus vecā Olha Tverdohļibova. (Foto: Ukrainas valdība)

Olha Tverdohļibova izpelnījusies simtiem tūkstošu sociālo tīklu lietotāju apbrīnu – 98 gadus vecā kundze piezvanīja Ukrainas armijas koordinācijas centram, lai pieteiktos aizstāvēt dzimteni ar ieroci rokās. Sava cienījamā vecuma dēļ viņa tomēr atraidīta. Būdama jauna meitene, Olha piedalījās Otrajā pasaules karā, uzvaru viņa svinēja Berlīnē.

Kremlis gatavojas mobilizēt nepilngadīgos

Krievijas aizsardzības ministrs Sergejs Šoigu uzdevis izvērtēt iespējas iesaistīt karā nepilngadīgos – 17 gadu vecos kustības Jaunarmija pārstāvjus. Līdzīgi, jūtot zaudējumus, rīkojās nacistiskā Vācija, kas 1943. gadā vecāko klašu audzēkņus no Hitlerjūgenda mobilizēja zenītartilērijas vienībās, bet no 1944. gada septembra līdz 1945. gada janvārim armiju papildināja ar 150 000 nepilngadīgu meiteņu.

Putinistiem, redzot saulespuķes, trīc rokas

Novosibirskas domes putinistiem no Vienotās Krievijas un Žirinovska liberāldemokrātiem sāka pat drebēt rokas, kad neatkarīgā deputāte Helga Pirogova uz plenārsēdi ieradās zilā blūzē un ar saulespuķu vainagu galvā – Ukrainas nacionālajiem ziediem. Tikmēr rašisti bija maskās ar burtu Z, kas simbolizē iebrukumu Ukrainā.

Pirogova pieprasīja mēram sniegt atskaiti par līdzekļiem, kas iztērēti, lai pilsētas transportu aplīmētu ar burtu Z. Vienotās Krievijas deputātam Jevgēņijam Jakovenko, to dzirdot, trīcējušas rokas un runas laikā zudusi elpa, viņš ierosināja opozīciju sūtīt uz “īpašām vietām smagam un bīstamam darbam”. Varai lojālais vairākums nobalsoja par diskusijas izbeigšanu un noraidīja Pirogovas jautājuma iekļaušanu darba kārtībā.

74 Foto Putina karš tuvplānā: Ukrainas otra lielākā pilsēta Harkiva un tās cilvēki 2022. gada martā +70 Skatīties vairāk

Okupanti plāno iznīcināt Ukrainas mežus

Krievija plāno masveidā izcirst Ukrainas mežus, liecina okupantu aizsardzības ministra Sergeja Šoigu vēstule Putinam. Dokumenta mērķis ir saņemt diktatora atļauju totālai “mežu, koku, krūmāju un zaļo apstādījumu” iznīcināšanai, neraugoties uz to vecumu, īpašuma piederību, vienalga, vai runa ir par biezu mežu vai pāris kokiem. Koksni iecerēts pārdot un iegūto naudu izmantot agresora armijai. Ukrainas izlūkdienests secina, ka rašisti nolēmuši ķerties arī pie ekocīda: “Pēdējo reizi kas tāds Ukrainas teritorijā norisinājās fašistiskās okupācijas laikā.”

Ukraiņu mērs ir deviņus okupantus vērts

Izdevies atbrīvot okupantu nolaupīto Melitopoles mēru Ivanu Fedorovu, kurš apmainīts pret deviņiem Krievijas obligātā dienesta karavīriem. Mērs pastāstīja par pārdzīvoto, vairākas dienas pavadot kādā Melitopoles izolatorā: “Viss bija grūti, emocionāli grūti. Kamerā, kurā mani turēja, kad bija pārrunas un no manis kaut ko vajadzēja izdabūt, atradās aptuveni 5–7 karavīri ar ieročiem. Viņi mani ar rokām neaiztika, bet ticiet man, tik daudz cilvēku ar ieročiem ir pietiekami, lai skaidri norādītu uz viņu pozīciju.”

24 Foto Daudzstāvu dzīvojamā ēka Ukrainas galvaspilsētā Kijevā, kuru 2022. gada martā iznīcināja Krievijas raķetes +20 Skatīties vairāk

Bijuši arī dzirdami kliedzieni. Uz kamerām rašisti ved, piemēram, protestētājus, kuriem cenšas ieskaidrot, kādēļ neiet protestēt, un, kā okupantiem šķiet, diversantus, kuriem spiež pirkstus durvīs.

Francija iesaldē Krievijas naudu

Francijas varas iestādes iesaldējušas Krievijas Centrālās bankas līdzekļus 22 miljardu eiro apmērā, pavēstījis finanšu ministrs Bruno Lemērs. Arestēti arī sankciju sarakstā iekļauto fizisko personu konti 150 miljonu eiro apmērā, arestēti aptuveni 30 Krievijas pilsoņu nekustamie īpašumi pusmiljarda eiro vērtībā un divas jahtas par 150 miljoniem. Arests gan nenozīmē atsavināšanu, mērķis ir neļaut īpašumus pārdot vai izmantot peļņas gūšanai.

Batoniņi frontei

Pārtikas cehs Ivanofrankivskas skolā. (Foto: Facebook.com)

Kādā Ivanofrankivskas skolā darbojas cehs, kur top spēka uzkodas frontiniekiem – karamelizēti batoniņi no saulespuķu sēklām, kukurūzas pārslām, rozīnēm, žāvētām aprikozēm, medus un citiem kalorijām bagātiem produktiem. Katru dienu 300 līdz 400 batoniņu ar uzrakstu Uzvara būs mūsu dodas uz fronti.

Poltavas medniekiem sezona uz krievu tankiem

Poltavas administrācijas vadītājs Dmitrijs Lunins informē, ka apgabala ziemeļos sācies safari uz krievu tankiem – vietējie mednieki atņēmuši okupantiem vairāk nekā desmit tanku, citu kaujas tehniku, ložmetējus un automātus. Daļa tehnikas jau savesta kārtībā un nodota Ukrainas armijai. Iebrucēji ne velti baidās no medniekiem un okupētajās teritorijās atņem medību ieročus.

Terminators uzrunā krievus

Vai Arnolda Švarcenegera filmas Krievijā aizstās Bolivudas šedevri? (Foto: AFP/Scanpix)

Aktieris Arnolds Švarcenegers vērsies ar videouzrunu pie krieviem. Švarcenegers pauž, ka izjūt cieņu un apbrīnu pret krievu tautu, taču ir pienācis laiks viņiem uzzināt patiesību. Uzrunu Švarcenegers iesāk, atceroties krievu, kurš kļuva par viņa varoni. 1961. gadā, kad Ārnijam bija 14 gadu, draugs viņu uzaicināja skatīties pasaules čempionātu svarcelšanā. Uzvarēja Jurijs Vlasovs, kurš pirmais pasaulē virs galvas pacēla 200 kilogramu.

Švarcenegeram laimējās nokļūt aizkulisēs un sarokoties ar pasaulē spēcīgāko vīru. Sava varoņa fotogrāfiju mazais Arnolds piekāra virs gultas. “Krievu tautas spēks un sirsnība mani vienmēr ir iedvesmojis. Tāpēc es domāju, ka atļausiet man pastāstīt patiesību par karu Ukrainā un tur notiekošo. (..) Šo karu sāka nevis Ukraina, bet Kremlis. Šis nav Krievijas tautas karš,” aktieris vērš uzmanību uz šausminošajiem civiliedzīvotāju slaktiņiem Ukrainā un meliem par nacistiem. Nebūs pārsteigums, ja Krievijā aizliegs Švarcenegera filmas, Valsts domes kultūras komitejas priekšsēdētāja vietniece Jeļena Drapeko jau ierosinājusi Holivudu aizstāt ar indiešu kino.

9 Foto Ukrainas pilsētas Bučas iedzīvotāji evakuējas kopā ar četrkājainajiem mīluļiem - suņiem un kaķiem +5 Skatīties vairāk

Kadirova sumpurņiem karš beidzies

Kijevas apgabalā likvidēti gandrīz visi Kadirova kaujinieki no Čečenijas. Izdzīvojušie pēc Staļina laika parauga izveidojuši aizmugures vienības, kas šauj dezertierus. Deputāts Fedors Venislavskis komentē: “Lielākā daļa no viņiem veiksmīgi devusies pie Allāha.” Tā tomēr nebūs īsti taisnība, drīzāk viņi aizsūtīti pretējā virzienā – pie šaitana. Izdzīvojušie atgriezušies Čečenijā.

Zviedrijas ostās bloķēs Krievijas kuģus

Zviedrijas ostu darbinieku arodbiedrība nolēmusi no 28. marta bloķēt kuģus, kas brauc uz Krieviju vai no Krievijas, pārvadā tās preces vai pieder Krievijai. Arodbiedrība jau marta sākumā nosūtīja Zviedrijas infrastruktūras ministram Tomasam Enerotam vēstuli ar aicinājumu pārtraukt apkalpot ar Krieviju saistītos kuģus, brīdinot, ka citādi ostu darbinieki paši pārtrauks to iekraušanu un izkraušanu, vilkšanu tauvā un pietauvošanu.

Lai nekarotu, gatavi sevi sašaut

Lai tiktu prom no kara, okupanti gatavi sevi sašaut, liecina Ukrainas Drošības dienesta pārtverta rašista telefonsaruna ar māti. “Mēs gribējām ar patronām 7,62, ukraiņu, īsāk sakot, cits citam kājas sašaut un atgriezties hospitālī Budjonovskā,” saka zaldāts. Viņa brigādes paliekas atrodas Nikolajevas apgabalā un nav spējīgas ieņemt pilsētu.

Okupanta sieva žēlojas, ka nav pepsikolas

Pārtvertajās telefonsarunās iebrucēji zvana uz mājām un žēlojas, ka neredz nekādu jēgu šim karam. “Ēdiena nav, ūdens nav. Palikusi viena sausās pārtikas deva uz diviem,” kāds okupants stāsta savai sievai. “Lūk, tāds 21. gadsimts.” “Šausmas,” viņa piekrīt un tad pasūrojas, ka Krievijā arī nav viegli – nav vairs ne pepsikolas, ne makdonaldu, ne Zara, ne Bershka, naftu un gāzi Eiropa nepērk.

15 Foto Kara bērni: pašas spēcīgākās fotogrāfijas no Krievijas agresijas Ukrainā +11 Skatīties vairāk

Baltkrievijas vēstniekam pasniedz Jūdasa grašus

Baltkrievijas vēstnieks Igors Sokols pametis Ukrainu, un uz robežas viņu sagaidīja ar dāvanu – ukraiņu robežsargi vēlējās nodot Baltkrievijas robežsardzes priekšniekam Anatolijam Lapko kvēlu sveicienu un 30 sudraba grašus, kā teikts Ukrainas robežsardzes vadītāja Sergeja Deineko pavēlē. Vēstnieks gan dāsno velti atraidīja. Jāatgādina, ka Jūda Iskariots par 30 sudraba grašiem romiešu karavīriem nodeva Jēzu.

Baltkrievija ir atvēlējusi savu teritoriju Krievijas armijai un raķešu uzbrukumiem. Nedaudz okupantu plānus apgrūtina baltkrievu partizāni, kas spridzina dzelzceļu, traucējot armijas transportam. Nesena aptauja liecina, ka 97% baltkrievu neatbalsta valsts dalību karā pret Krieviju.

"Air Serbia" pārtrauc lidot uz Krieviju

Serbijas nacionālā aviokompānija "Air Serbia", pakļaujoties sabiedriskajam spiedienam, atcēlusi lidojumus uz Krieviju. Iepriekš Air Serbia nolēma izmantot konkurences trūkumu. Ierasti Kremlim draudzīgās Serbijas rīcība izpelnījās plašu kritiku, tostarp izskanēja priekšlikums apturēt sarunas ar Belgradu par iestāšanos Eiropas Savienībā.

Eiropa atsakās no Krievijas tērauda

Krievijas tērauda ražotāju zaudējumi Eiropas Savienības sankciju dēļ sasnieguši apmēram 8,2 miljardus eiro. Sankcijas ietekmē apmēram 40% Krievijas tērauda eksporta uz Eiropu. Marta sākumā eksportu uz ES pilnībā pārtrauca Krievijas tērauda kompānija Severstaļ, klienti atteicās no uzņēmuma produkcijas, jo sankciju sarakstā iekļauts Severstaļ īpašnieks Aleksejs Mordašovs. Severstaļ gadā uz Eiropu piegādāja 2,5 miljonus tonnu metāla un guva 34% ieņēmumu – apmēram 3,52 miljardus eiro.

"Nestle" taisnojas par biznesu Krievijā

Šveicē bāzētais pārtikas preču konglomerāts "Nestle" apgalvo, ka negūst peļņu no biznesa Krievijā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis videouzrunā mītiņā pie Šveices parlamenta mudināja šīs valsts uzņēmumus apturēt darbu Krievijā un nosodīja firmas, kas turpina biznesu Krievijā, neraugoties uz agresiju un kara noziegumiem. Īpašu uzmanību viņš vērsa uz Nestle un tās saukli Labs ēdiens, laba dzīve.

117 Foto Tāda bija Ukrainas galvaspilsēta skaistā Kijeva pirms Putina kara posta +113 Skatīties vairāk

Nestle pārstāve sakariem ar presi taisnojas, ka daudzas aktivitātes Krievijā ir apturētas: “Mēs esam apturējuši visu importu un eksportu, atskaitot vitālo produktu. Mēs esam tur apturējuši visas savas investīcijas un apturējuši visu savu reklāmu. No atlikušajām operācijām Krievijā mēs nekādu peļņu negūstam.” Tiesa gan, mazuļu pārtikas, brokastu pārslu un citu produktu piegāde turpinās.

Ukrainā iebrucējiem jābaidās pat no zosīm

Kalančaka rajonā Hersonas apgabalā purvā iekritis krievu iznīcinātājs, un aculiecinieki apgalvo, ka okupantus notriekušas zosis. Bijuši divi iznīcinātāji, pirmais, pārlidojot purvam, pacēlis spārnos savvaļas zosu baru. Viens vai pat vairāki putni iekļuvuši otra iznīcinātāja dzinējā, tas sācis dūmot un nogāzies. Tikmēr Maskavas propagandisti klāsta, ka Ukraina izstrādā bioloģiskos ieročus un plāno ar putniem nosūtīt uz Krieviju dažādas sērgas.