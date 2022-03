Eiropas Parlaments dod zaļo gaismu ārkārtas līdzekļu novirzīšanai bēgļiem no Ukrainas

Kā informēja EP preses sekretārs Latvijā Jānis Krastiņš, divas nedēļas pēc Eiropas Komisijā (EK) iesniegtā priekšlikuma EP steidzamības kārtā ar 562 balsīm par, divām balsīm pret un trīs atturoties pieņēma plānu par kohēzijas rīcību bēgļu atbalstam Eiropā (CARE).

Apstiprinātās izmaiņas pašreizējos kohēzijas politikas noteikumos ļaus ātri pārdalīt pieejamo finansējumu, lai palīdzētu ES dalībvalstīm un reģioniem sniegt ārkārtas atbalstu - pagaidu izmitināšanu, pārtikas un ūdens piegādi, medicīnisko aprūpi vai izglītību - cilvēkiem, kas bēg no Krievijas agresijas Ukrainā. Tam varēs novirzīt vēl nepiešķirtos vai neizlietotos 2014. līdz 2020.gada kohēzijas politikas līdzekļus, kā arī papildu 10 miljardus eiro no "React-EU" līdzekļiem.

ES dalībvalstis varēs pieteikt ES atlīdzināšanai naudu, ko tās ir iztērējušas Ukrainas bēgļu palīdzībai ar atpakaļejošu datumu, sākot no 24.februāra, kad Krievija iebruka Ukrainā. ES vēl vienu gadu - no 2021.gada vidus līdz 2022.gada vidum - finansēs 100% no dalīvalstu kohēzijas izdevumiem.

ES kohēzijas līdzekļi paredzēti ieguldījumiem, kas veicina ES ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju, cenšoties novērst nevienlīdzību starp ES reģioniem.

Ar 575 balsīm par, četriem EP deputātiem balsojot pret un trim atturoties, deputāti par vienu gadu - līdz 2024.gada vidum - pagarināja termiņu, kurā var izmantot Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu un Iekšējās drošības fondu 2014. līdz 2020.gadam, tādējādi dalībvalstis varēs ātri piekļūt neizmantotajiem līdzekļiem. Kopā 420 miljonus eiro varēs tērēt bēgļu izmitināšanai, pārtikai, veselības aprūpei vai papildu personālam.

Saskaņā ar ANO Augstā komisāra bēgļu jautājumos (UNHCR) datiem kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā 24.februārī valsti ir pametuši vairāk nekā 3 miljoni cilvēku, no kuriem lielākā daļa ir devušies uz kaimiņvalstīm.

Noteikumu projekts tagad tiks nodots oficiālai pieņemšanai ES Padomē. Regula stāsies spēkā dienu pēc tās publicēšanas ES Oficiālajā Vēstnesī.

