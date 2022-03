Peskova meitai pret viņu noteiktās sankcijas šķiet pilnīgi netaisnīgas un nesaprātīgas

Dmitrijs Peskovs ir precējies ar leģendāro krievu daiļslidotāju Tatjanu Navku. Viņam ir pieci bērni: dēls Nikolajs (dzimis 1990. gadā) no pirmās laulības, Jeļizaveta (dzimusi 1998. gadā), Mika (dzimis 2004. gadā) un Denijs (dzimis 2008. gadā) no laulības ar Jekaterinu Solocinsku un meita Nadežda no laulības ar Tatjanu Navku. Interesanti, ka Turīnas olimpisko spēļu čempione pāru slidojumos ir dzimusi tagadējās Ukrainas teritorijā Dņipropetrovskas pilsētā.

Kā stāsta žurnālists Čārlzs Deiviss, Jeļizaveta viņam pati piezvanījusi pēc tam, kad 11. martā tika iekļauta sankciju sarakstā. "Man tas šķiet pilnīgi netaisnīgi un nesaprātīgi. Biju ļoti pārsteigta, jo dīvaini ir uzlikt sankcijas cilvēkam, kuram ir 24 gadi un kuram nav nekāda sakara ar situāciju. Esmu sarūgtināta, jo man patīk ceļot un es mīlu dažādas kultūras. Es esmu pasaules pilsonis, un es neko nevaru darīt lietas labā."

Peskova pēdējos gadus pārāk daudz neuzturas Krievijā, viņa ilgāku laiku dzīvojusi Parīzē un Ņujorkā. "Man šķiet smieklīgi, kad viņi saka, ka man jādzīvo Krievijā," tā Jeļizaveta sacīja žurnālistiem 2017. gadā, kad viņai vien 19 gadi.

Kā stāsta Jeļizaveta Peskova, kara sākums viņai bijis tikpat liels pārsteigums kā visiem pārējiem. Nākamajā dienā pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā Peskova ievietoja “Instagram” stāstu ar tēmturi #NoToWar (karam “nē”), bet pēc tam to izdzēsa. Tiek runāts, ka viņas ieraksts izraisījis visai lielu šūmēšanos Krievijas varas elitē.

She has now deleted it 🤷🏼‍♀️ https://t.co/MfScSp4bIb — Mary Ilyushina (@maryilyushina) February 25, 2022

Intervijā viņa savu rīcību paskaidroja šādi: "Kad es to saku, es domāju, ka esmu par mieru ne tikai Ukrainā, bet visā pasaulē." Tajā pašā laikā Peskova atteicās sīkāk runāt par Ukrainā notiekošo, sakot, ka ir gatava apspriest tikai pret viņu noteiktās sankcijas un to, ko viņa par to jūt.