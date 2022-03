Pēc kara Ukrainā atmīnēšanai būs vajadzīgi vairāki gadi

Viņš arī aicināja citu valstu kolēģus Eiropā un visā pasaulē gatavot savas grupas, speciālistus un tehniku, lai tās varētu atbraukt uz Ukrainu un palīdzēt objektu atmīnēšanā.

"Jo neviena objekta atjaunošana nav iespējama bez atmīnēšanas fāzes. Ir acīmredzami, ka ar spēkiem, kas ir Ukrainas glābējiem, nebūs pietiekami, lai īsā laika posmā to paveiktu. Tāpēc kolēģi tagad jau gatavo šādu palīdzību - masīvu glābēju desantu no visām valstīm, konkrēti no Eiropas Savienības un ASV, un Lielbritānijas, lai palīdzētu šajā posmā," sacīja ministrs.

Jaunākajam par Krievijas iebrukumu Ukrainā seko līdzi Jauns.lv teksta tiešraidē.

