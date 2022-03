No Mariupoles ar privātajiem auto izbraukuši aptuveni 20 000 cilvēku

"Šodien no Mariupoles pa humānajiem koridoriem ar privātajām automašīnām izbraukuši aptuveni 20 000 cilvēku. No 4000 auto, kas izbrauca no pilsētas, 570 jau ieradušās Zaporižjā. Pārējās paliks pa nakti apdzīvotās vietās Zaporižjas un Doneckas apgabalos. Visiem tiek sniegta palīdzība," savā "Telegram" kanālā raksta Timošenko.

Viņš pavēstīja, ka šodien no nobloķētajām pilsētām pavisam izdevies izvest aptuveni 29 000 cilvēku.

Pirmdien no Mariupoles pa iepriekš saskaņotu koridoru izbrauca 160 privātās automašīnas.

Pirms tam vairākas dienas mēģinājumi izveidot drošu iespēju civiliedzīvotājiem atstāt Azovas jūras piekrastē esošo ostas pilsētu cieta neveiksmi.

Spēcīgā bombardēšanā 400 000 cilvēku apdzīvotā pilsēta palikusi bez ūdens un siltumapgādes, kā arī sāk trūkt pārtikas.

Sarkanā Krusta Starptautiskā komiteja (ICRC) otrdien paziņoja, ka situācija Mariupolē joprojām ir drūma un organizācija nevar piegādāt humāno palīdzību pilsētā.

Divās nedēļās Mariupoles blokādē Krievijas karaspēks, kas aktīvi apšauda dzīvojamos rajonus, nogalinājis gandrīz 2400 pilsētas iedzīvotājus, otrdien vietnē "Telegram" paziņoja Mariupoles pašvaldība.

