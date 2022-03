Mediji tāpat arī ziņo, ka Krievija ar raķetēm uzbrūk Ļvovai valsts rietumos, naktī sirēnas par gaisa trauksmi ir skanējušas gandrīz visos Ukrainas reģionos. Prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā ir nogalināti aptuveni 1300 Ukrainas karavīru.

20 Foto Kara plosītā Ukrainas pilsēta Irpina 2022. gada marta sākumā +16 Skatīties vairāk

Krievija turpina uzbrukt apgabaliem, kur plānota civiliedzīvotāju evakuācija, balstoties uz aģentūras Reuters ziņām, atsaucoties uz Kijevas un Doņeckas apgabalu gubernatoriem, vēstī BBC.

Ir izstrādāti plāni atvērt humānos koridorus un evakuēt mierīgos iedzīvotājus no pilsētām, kurām uzbrūk Krievijas armija, tostarp no Mariupoles Doņeckas apgabalā. Ukrainas vicepremjere Irina Vereščuka paziņojusi, ka sestdien izdevies izmantot deviņus no plānotajiem 14 humānajiem koridoriem. Pēc Vereščukas teiktā, sestdien evakuēti gandrīz 13 tūkstoši cilvēku.

15 Foto Kara bērni: pašas spēcīgākās fotogrāfijas no Krievijas agresijas Ukrainā +11 Skatīties vairāk

Sestdien pēc gandrīz pusotru stundu ilgām Vācijas, Francijas un Krievijas līderu sarunām tika ziņots, ka Putins nesola izbeigt karu Ukrainā. Rietumi sola vairāk sankciju.

Jaunākie satelīta uzņēmumi liecina, ka Krievijas militārā konvoja spēki, kas virzās Kijevas virzienā, tiek pārdalīti uz tuvējiem rajoniem. Pēc "Maxar" datiem, konvoja vienības, kas pēdējo reizi redzētas uz ziemeļrietumiem no tuvējās Antonovas lidostas, ir novirzītas uz apkārtējām pilsētām.