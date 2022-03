Pat karā ir noteikumi. Kas ir kara noziegumi un vai Putinu var sodīt?

Vairāk par to, kas ir kara noziegumi, raksta BBC.

Kas ir kara noziegums?

Ir aizliegts uzbrukt civiliedzīvotājiem un arī infrastruktūrai, kas ir vitāli svarīga viņu izdzīvošanai.

Aizliegti daži ieroči, kas var radīt šausminošas ciešanas, piemēram, pretkājnieku mīnas un ķīmiskie vai bioloģiskie ieroči.

Slimie un ievainotie ir jāaprūpē. Arī tie ievainotie karavīri, kuriem ir karagūstekņu tiesības.

Citi likumi aizliedz spīdzināšanu un genocīdu – apzinātu mēģinājumu iznīcināt noteiktu cilvēku grupu.

Nopietni noziedzīgi nodarījumi kara laikā, piemēram, slepkavības, izvarošanas vai grupu sodīšana ar nāvi, tiek saukti par "noziegumiem pret cilvēci".

Kādas apsūdzības par kara noziegumiem izskanējušas Ukrainā?

Ukraina paziņojusi, ka Krievijas uzlidojums dzemdību namam un bērnu slimnīcai Mariupolē ir kara noziegums. Trīs cilvēki, tostarp bērns, tika nogalināti, bet 17 darbinieki un pacienti tika ievainoti.

15 Foto Krievijas aviācijas uzlidojumā Mariupoles centrā iznīcināts dzemdību nams un slimnīca +11 Skatīties vairāk

Tāpat izskanējušas ziņas, ka Krievijas karaspēks mērķējis uz bēgošajiem Ukrainas civiliedzīvotājiem.

Arvien vairāk pierādījumu liecina, ka kasešu bumbas — munīcija, kas sadalās daudzās minibumbās — ir skārušas Harkivas civilos apgabalus. Lai gan ne Krievija, ne Ukraina nav parakstījušas to izmantošanas aizliegumu, šos uzbrukumus var uzskatīt par kara noziegumu.

Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministrija paziņojusi, ka Krievija ir izmantojusi termobāriskās sprāgstvielas, kas, uzsūcot skābekli, rada milzīgu vakuumu. Šīs postošās sprāgstvielas nav aizliegtas, taču to apzināta izmantošana civiliedzīvotāju tuvumā gandrīz noteikti pārkāpj kara noteikumus.

20 Foto Kara plosītā Ukrainas pilsēta Irpina 2022. gada marta sākumā +16 Skatīties vairāk

Kā kara noziedzniekus var saukt pie atbildības?

Kopš Otrā pasaules kara ir bijušas vairākas vienreizējas tiesas, tostarp tribunāls par kara noziegumiem, kas pastrādāti pēc Dienvidslāvijas sabrukuma.

Tikusi izveidota arī struktūra, lai sauktu pie atbildības dažus no Ruandas genocīda īstenotājiem, kad hutu ekstrēmisti 1994. gadā 100 dienu laikā nogalināja 800 000 cilvēku.

Mūsdienās par kara noteikumu ievērošanu atbild Starptautiskā krimināltiesa un Starptautiskā tiesa.

Starptautiskā tiesa

Starptautiskā tiesa lemj par strīdiem starp valstīm, bet nevar saukt pie atbildības fiziskas personas. Ukraina jau iesniegusi prasību pret Krieviju par iebrukumu.

Ja Starptautiskā tiesa pieņemtu spriedumu pret Krieviju, šī sprieduma izpilde būtu ANO Drošības padomes ziņā.

Taču Krievija – viena no piecām pastāvīgajām ANO Drošības padomes dalībvalstīm – varētu uzlikt veto jebkuram priekšlikumam to sankcionēt.

15 Foto Kara bērni: pašas spēcīgākās fotogrāfijas no Krievijas agresijas Ukrainā +11 Skatīties vairāk

Starptautiskā krimināltiesa

Starptautiskā krimināltiesa izmeklē un sauc pie atbildības atsevišķus kara noziedzniekus, kuri nav nonākuši atsevišķu valstu tiesās.

Tas ir mūsdienīgs un pastāvīgs Nirnbergas procesa pēctecis, kur 1945. gadā apsūdzēja svarīgākos izdzīvojušos nacistu līderus, kuri toreiz tika apcietināti. Nirnberga nostiprināja principu, ka valstis var vienoties par īpašas tiesas izveidi starptautisko tiesību ievērošanai.

Krievija nav Starptautiskās krimināltiesas locekle – tā izstājās 2016. gadā. Ļoti apšaubāmi, ka Putins varētu izdot tiesāšanai kādu aizdomās turamo.

Vai Putinu un citus līderus varētu sodīt?

Par kara noziegumu ir daudz vieglāk sodīt karavīru, kurš to pastrādājis, nevis vadītāju, kurš licis viņam šaut.

Taču Starptautiskā krimināltiesa var arī saukt pie atbildības par "agresīva kara rīkošanu". Tas ir nepamatota iebrukuma vai konflikta noziegums, kas pārsniedz attaisnojamas militāras darbības pašaizsardzības nolūkos.

29 Foto Jautri smaidi un stingri rokasspiedieni - Baidens tiekas ar Putinu +25 Skatīties vairāk

Tas radās Nirnbergā pēc tam, kad Maskavas sūtītais tiesnesis pārliecināja sabiedrotos, ka nacistu līderiem ir jāsaņem tiesa par "noziegumiem pret mieru".

Tomēr Starptautiskā krimināltiesa nevarēs saukt pie atbildības Putinu par šiem pārkāpumiem, jo Krievija nav šīs tiesas locekle.

Teorētiski ANO Drošības padome varētu lūgt Starptautisko krimināltiesu izmeklēt šos pārkāpumus, bet rīcībai šādās situācijās ir nianses, proti, Drošības padome sastāv no 15 organizācijas dalībvalstīm, no kurām Ķīna, Francija, Krievija, Lielbritānija un ASV ir pastāvīgās locekles, un Drošības padomes lēmumi ir uzskatāmi par pieņemtiem, ja par tiem nobalsojuši vismaz deviņi padomes locekļi, bet minētajām piecām Drošības padomes pastāvīgajām loceklēm ir veto tiesības par jebkuru Drošības padomes lēmumu.

Līdz ar to, lai pieņemtu lēmumu, par to ir jānobalso 9 no 15 padomes loceklēm, bet "pret" nevar balsot neviena no minētajām pastāvīgajām Drošības padomes dalībvalstīm.

Eksperti norāda, ka pasaules līderiem būtu jāizveido vienreizējs tribunāls, kas sauktu pie atbildības par noziegumiem Ukrainā.