Kuleba: neslēdzot Ukrainas gaisa telpu, NATO būs līdzatbildīga par kara sekām

"Krievija mēģina iznīcināt Ukrainu ar tādu pašu taktiku, ar kādu tā iznīcināja Sīriju. Mēs nedrīkstam to pieļaut Eiropas sirdī," liecina laikraksta "Ukrainska Pravda" rīcībā nonākušais Kulebas paziņojums NATO.

"Mūsu valsts ir gatava karot, mēs turpināsim cīnīties pret Krievijas iebrukumu, tomēr mums ir nepieciešama tūlītēja palīdzība krievu gaisa triecienu atvairīšanai gaisā," Ukrainas ārlietu ministrs paziņoja.

"Ja jūs to neizdarīsiet, jums būs jādala atbildība par to Ukrainas civiliedzīvotāju dzīvībām un ciešanām, kas mirst no krievu lidmašīnu raidītām raķetēm," brīdina Kuleba.

Ukrainas ārlietu ministrs kārtējo reizi aicinājis NATO slēgt gaisa telpu virs Ukrainas, kā arī aicinājis NATO piegādāt kaujas lidmašīnas, ar kuru palīdzību Ukrainas gaisa spēki varētu stāties pretī Krievijas militārajai aviācijai.

Krievijas diktatora Vladimira "Putina karš pret Ukrainu virzās tā, ka ir pienācis brīdis, kad NATO valstīm ir jābūt gatavām piegādāt Ukrainai burtiski visu, lai apturētu Krieviju no uzbrukuma visai Eiropai un Eiropas valstu dzīves pārvēršanu šausmās", viņš aicina, piebilstot, ka grib ticēt, ka NATO "sāks rīkoties izlēmīgi, kamēr nav par vēlu".

Līdz šim NATO ir noraidījusi iespēju sākt militāru intervenci, bažījoties par tiešu konfrontāciju ar Krieviju, kas var novest arī pie kodolkara. Alianse noraidījusi iespēju slēgt Ukrainas gaisa telpu, lai apturētu Kremļa spēku īstenotos gaisa triecienus civiliem mērķiem Ukrainā, jo tas nozīmētu, ka NATO lidmašīnām jāstājas pretī Krievijas aviācijai.