Pentagons piebilda, ka 230 raķetes tika palaistas no mobilajām palaišanas iekārtām, kuras Krievija atvedusi uz Ukrainu. Vēl 160 raķetes tika palaistas no Krievijas teritorijas, 70 - no Baltkrievijas, un 10 - no Krievijas karaflotes kuģiem Melnajā jūrā.

"Mēs novērojam spēcīgas pilsētu bombardēšanas [Ukrainas] ziemeļos un austrumos, tas ir - Kijevas, Čerņihivas un Harkivas [bombardēšanas]. Mēs arvien uzskatām, ka Krievijas spēki ir iestrēguši ziemeļos," piebilda Pentagona pārstāvis.

