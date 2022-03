"Man nebija ne jausmas, ka viņš ir tur" - Ukrainā sagūstīto krievu kareivju ģimenes piedzīvo šoku

Vienā no video, kas svētdienas agrā rītā publicēts Ukrainas Iekšlietu ministrijas izveidotajā ziņojumapmaiņas vietnes "Telegram" kanālā "Find Your Own", manāmi ievainots karavīrs sevi identificē kā Rostovas apgabalā bāzētās snaiperu vienības komandieri Leonīdu Paktiševu.

Šis kanāls sācis darboties pagājušajā sestdienā, un kopš tā laika tur atrādīti vairāki video ar notvertajiem krievu gūstekņiem un diversantiem. Ne viena vien Krievijas kareivja ģimene, redzot savu tuvinieku, kurš, kā izrādās, nosūtīts un devies karot uz Ukrainu, bijusi satriekta.

Divos naktī saņēmusi video ar brāli

"The Guardian" aprunājās ar trim cilvēkiem, kuri spēja apstiprināt, ka ir video redzamā Paktiševa ģimenes locekļi. Viņi pauda dusmas un skumjas par to, ka viņu tuvinieks nu atrodas gūstā.

"Divos naktī man atsūtīja video, kurā redzams, ka mans brālis ir sagūstīts. Es biju pilnīgā šokā. Man nebija ne jausmas, ka viņš tur cīnās," stāsta Paktiševa māsa Jeļena Poļivceva.

Videoklipā Paktiševs, kurš nāk no nelielas pilsētas Meždhurečenskijas Rietumsibīrijā sacīja, ka viņš vadījis trīs snaiperu komandu.

"Es zināju, ka Leonīds ir armijā, bet man nebija ne jausmas, ka viņš ir nosūtīts uz Ukrainu. Es nedomāju, ka arī viņš to zināja," sacīja Poļivceva.

Krievija pagaidām nav komentējusi Ukrainas publiskotos video un ir atklājusi ļoti maz informācijas par savu Ukrainā karojošo karavīru stāvokli. Krievijas Aizsardzības ministrija svētdienas vakarā pirmo reizi atzina, ka "mūsu biedru vidū ir miruši un ievainoti karavīri", taču piebilda, ka "iznīcināto [ukraiņu] nacionālistu skaits ievērojami pārsniedz" Krievijas upuru skaitu.

Jautāta par sava brāļa līdzdalību Krievijas iebrukumā Ukrainā, Poļivceva atbildēja, ka viņa nav "kompetenta" spriest par "virspavēlnieka" lēmumu, taču viņa sacīja, ka cer, ka cīņas beigsies.

"Tas nevienam nav vajadzīgs, ne Ukrainai, ne Krievijai. Es uzskatu, ka mēs varam panākt vienošanos ar miermīlīgiem paņēmieniem, lai mūsu dēli, brāļi un vīri nemirtu," saka sieviete.

Ukrainas atvērtā tālruņa līnija noslogota

Sestdien Krievijas neatkarīgais telekanāls "Doždj" publicēja interviju ar kāda jauna krievu karavīra manāmi satraukto tēvu, kurš sacīja, ka nevēlas, lai viņa dēls kļūtu par "lielgabalu gaļu" un noliedzis, ka viņš jebkad būtu zinājis par dēla gatavošanos iesaistīties konfliktā.

Zināms, ka daudzi gūstā saņemtie kareivji esot apgalvojuši, ka Ukrainā iebrukt nemaz neesot gribējuši, bet piespiesti. Citi, savukārt, sacījuši, ka domājuši, ka devušies vien uz militārām mācībām.

Ukrainas Aizsardzības ministrija ir atvērusi īpašu tālruņa līniju Krievijas karavīru ģimenēm, kur tās var noskaidrot, vai gadījumā gūstekņu vidū nav arī kāds viņu tuvinieks. Kā ziņo "Kyiv Independent", šis uzticības tālrunis kopš Krievijas iebrukuma sākuma ir noslogots ar satraukto radu zvaniem.