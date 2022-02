Ukrainā atbrīvos cietumniekus ar kaujas pieredzi, ļaujot vainu izpirkt karstākajos cīņu punktos

Videopaziņojumā Ukrainas prezidents uzsvēra, ka ikvienam, kurš var pievienoties cīņai pret okupācijas karaspēku, tas ir jādara.

"Tādēļ tika pieņemts no morālā viedokļa sarežģīts, bet no mūsu aizsardzības viedokļa noderīgs lēmums. Karastāvokļa apstākļos kauju dalībnieki ukraiņi ar reālu kaujas pieredzi tiks atbrīvoti no apcietinājuma un varēs savu vainu izpirkt viskarstākajos kara punktos," pavēstīja prezidents.

Zelenskis piebilda, ka visas sankcijas tiks atceltas arī atsevišķiem pretterorisma operācijas dalībniekiem valsts austrumos.

Ukrainas prezidents uzsvēra, ka pašreizējos apstākļos vissvarīgākais ir aizsardzība.

