Par to paziņojis biroja vadītāja padomnieks Mihails Podoļjaks, iesakot žurnālistiem doties uz savām darbavietām redakcijās. “Jo ir iespējama precīza desantēšanās. Pašlaik rit sīvas kaujas Hostomelā (pilsēta netālu no Kijevas – Red.). Iespējams mēģinājums ielauzties valdības kvartālā. Viens no mērķiem – novākt valsts augstāko vadību,” pavēstījis Podoļjaks.

Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs informējis, ka Krievija Ukrainai izvirza ultimātu – pieņemt neitrālu statusu un atteikties no bruņojuma izvietošanas. Visdrīzāk tas būtu tikai iesākums. Iepriekš Peskovs pauda, ka Ukrainā rit nevis karš, bet “specoperācija” ar mērķi “attīrīt Ukrainu no nacistiem, pronacistiski noskaņotiem cilvēkiem un ideoloģijām”.

Pēc rietumu izlūkdienestu ziņām, Krievijā ir sagatavots saraksts ar Ukrainas politiķiem, intelektuālo eliti un citām Maskavai nevēlamām personām, ko plānots izolēt vai noslepkavot.