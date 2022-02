"Komersant FM": Vai jūs varētu nosaukt "speciālās operācijas" gala mērķus un termiņus?

Dmitrijs Peskovs: Mērķus nosauca prezidents – Ukrainas demilitarizācija un denacifikācija. Tas ir tas, kas rada draudus mūsu valstij un mūsu tautai. Termiņus nosaka rezultatīvums un lietderīgums. Protams, tas būs jānosaka virspavēlniekam.

Bloomberg: Kā Kremlī saprot denacionalizācijas formulējumu? Vai ir nepieciešams mainīt valdību Kijevā?

Dmitrijs Peskovs: Ideālā jāatbrīvo Ukraina, attīrīt to no nacistiem. No pronacistiski noskaņotiem cilvēkiem un ideoloģijas.

Bloomberg: Vai Ukrainas prezidents un Ukrainas valdība ir tik nacistiski noskaņoti?

Dmitrijs Peskovs: Es atturēšos no kaut kādiem citiem paskaidrojumiem.

Bloomberg: Vai Krievija ir gatava apturēt militāro operāciju Ukrainas teritorijā un ar kādiem nosacījumiem?

Dmitrijs Peskovs: Operācijai ir savi mērķi. Tie ir jāsasniedz. Prezidents teica, ka visi lēmumi ir pieņemti un mērķi tiks sasniegti.

Bloomberg: Proti, par operācijas apturēšanu pirms termiņa vispār nav runa?

Dmitrijs Peskovs: Man par to nav zināms. Protams, viss atkarīgs no virspavēlnieka lēmuma. Bet man par to nekas nav zināms.

Bloomberg: Bet demilitarizācija prezidenta izpratnē nozīmē Ukrainas armijas iznīcināšanu?

Dmitrijs Peskovs: Tas, protams, nozīmē militārā potenciāla neitralizāciju, kas pēdējā laikā bija ļoti piesātināta, tai skaitā pateicoties ārvalstu aktīvajai darbībai.

Bloomberg: Vai Ukrainas bruņoto spēku likvidācija ir viens no šīs operācijas mērķiem?

Dmitrijs Peskovs: Es jau pateicu jums uz šo jautājumu.

CNN: Ko nozīmē attīrīšana no nacistiem valdībā? Kuri tie ir?

Dmitrijs Peskovs: Nevaru precizēt.

CNN: Pēc Krievijas valdības domām, Ukrainas valdība ir jānomaina?

Dmitrijs Peskovs: Nekomentēšu. Nevarēšu tagad atbildēt uz šo jautājumu.

RIA Novosti: Operācija notiks tikai DNR un LNR teritorijā vai arī kādās citās vietās Ukrainā?

Dmitrijs Peskovs: Jautājums karavīriem.

RIA Novosti: Vai Baltkrievija kaut kādā veidā piedalās šajā operācijā?

Dmitrijs Peskovs. Arī jautājums karavīriem. Atkārtoju, šo operāciju nevaram komentēt.

"Ura.ru": Kā jūs paskaidrosiet Krievijas iedzīvotājiem: tas ir karš vai nē?

Dmitrijs Peskovs: Tā ir speciāla operācija un es neuzskatu par nepieciešamu kaut ko paskaidrot, jo prezidents pats deva izsmeļošus izskaidrojumus rīta uzrunā Krievijas pilsoņiem.

"Ura.ru": Kā Kremlī izvērtē risku, ka Krievija var nonākt aiz dzelzs prieškara?

Dmitrijs Peskovs: Tāda valsts kā Krievija nevar nonākt aiz dzelzs priekškara. Protams, mums būs problēmas ar daudzām valstīm, bet tā vai citādi mums ar šīm valstīm bija problēmas iepriekš arī bez šī. Bet tādu valsti kā Krieviju aizvērt ar dzelzs priekškaru vienkārši ir neiespējami.