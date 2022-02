Pasaules upēs tek zāļu straumes

Pētījumā izdevies noteikt 61 farmācijas savienojumu, vēsta žurnāls "Proceedings of the National Academy of Sciences".

Vislielākā medikamentu koncentrācija atklāta Āfrikas upēs uz dienvidiem no Sahāras, Dienvidāzijā un Dienvidamerikā – reģionos ar zemu un vidēju ienākumu līmeni, sliktu ūdens attīrīšanu un vāju atkritumu apsaimniekošanu. Visvairāk atrasti karbamazepīns, metformīns un kofeīns – vairāk nekā pusē analizēto vietu.

Apmēram ceturtdaļā vietu vismaz viena medikamenta koncentrācija sasniedza ūdens organismiem bīstamu līmeni vai potenciāli varēja veicināt mikrobu izturību pret zālēm.

2017. gadā pētījumā Latvijā atklājās, ka mūsu ezeros un upēs dzīvojošās gliemenes satur nesteroīdos pretiekaisuma līdzekļus, perfluorētos savienojumus un polibromētos difenilēterus. Visaugstākā bija ibuprofēna koncentrācija, kas ir Latvijā visvairāk pirktās zāles.