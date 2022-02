Vairs nav kam degt. Mitējies ugunsgrēks uz luksusa auto kravas kuģa Atlantijas okeānā

Amatpersonas pieļauj, ka ugunsgrēks mitējies, jo uz kuģa vienkārši vairs nav kam degt. Zināms, ka uz klāja bijuši izvietoti aptuveni 4000 automašīnu.

Jauns.lv jau iepriekš ziņoja, ka Atlantijas okeānā dreifē aizdedzies un apkalpes locekļu pamests 200 metru garš kravas kuģis, uz kura atrodas automašīnas, tostarp luksusa klases.

Kuģis "Felicity Ace", kuru apkalpo Japānas kuģniecības kompānija "Mitsui O.S.K. Lines", aizdedzies trešdien. Uz tā atrodas automašīnas, tostarp "Porsche" un "Volkswagen" markas spēkrati. Kuģis bijis ceļā no Emdenas Vācijā uz Deivisvilu Rodailendā, ASV.

Pie liesmu nodzēšanas strādājuši divi lieli velkoņi ar ugunsdzēsības aprīkojumu no Gibraltāra. Gaidāms, ka no 23. līdz 24. februārim palīgā ieradīsies arī glābšanas kuģis ar ugunsdzēsības aprīkojumu no Roterdamas.

Ugunsgrēka izcelšanās brīdī kuģis atradies 90 jūras jūdžu uz dienvidrietumiem no Portugāles Azoru salām. Visi 22 kuģa apkalpes locekļi izglābti.

Joprojām nav skaidrs, kas izraisījis ugunsgrēku. Tiek pieļauts, ka varētu būt aizdegušies elektrisko automašīnu litija-jonu akumulatori.

Pastāv bažas, ka ugunsgrēks radījis lielu piesārņojumu Atlantijas okeānā.

Ugunsgrēka intensitātei mazinoties, ugunsdzēsēji un tehniķi varētu piekļūt tā vadības grožiem, lai sagatavotu kuģi vilkšanai uz Eiropu vai Bahamu salām.