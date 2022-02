36 Foto Ukrainas civiliedzīvotāji ar koka AK-47 atveidojumiem trenējas karam +32 Skatīties vairāk

Treniņos klātesošais fotogrāfs Timotijs Fadeks stāsta, ka sanākušie cilvēki bijuši apņēmības pilni. Sapulcējušies bija dažāda vecuma un dzimuma vietējie iedzīvotāji. Katrs no viņiem apliecinājis, ka aizstāvēs Ukrainu, kā vien spēs, līdz pat nāvei.

"Viena sieviete, ar kuru es runāju, turēja kokā izgrieztu AK-47 formu, sakot man: "Es nekādā gadījumā neļaušu Kijevai krist krievu rokās,"" stāsta Fadeks.

Brīvprātīgos apmācīja pieredzējušas militārpersonas, šai akcijai saucoties "Nekrīti panikā! Sagatavojies!". Daudzi no vietējiem nekad iepriekš rokās nav turējuši ieročus.

Studenti, grāmatveži, IT speciālisti, skolotāji, ceļojumu aģenti, pensionāri un militārie veterāni: šie brīvprātīgie ir daļa no nacionālajiem teritoriālajiem aizsardzības spēkiem no visas Ukrainas, kas tiks piesaistīti lielajās pilsētās, lai aizsargātu vietējos rajonus, ja Krievija tik tiešām iebruks Ukrainā.

30 Foto Ieskats ukraiņu karavīru ikdienā, kuri sargā austrumu robežu +26 Skatīties vairāk

Zināms, ka šobrīd Krievija ir sakoncentrējusi pie Ukrainas robežām 100 000 vīru lielu karaspēka kontingentu, raisot bažas par jaunu iebrukumu kaimiņvalstī.

Saistītās ziņas Krievija gatavo propagandas video ar inscenētu Ukrainas uzbrukumu "Dzirdējām, kad sāksies karš." Kas notiek uz robežas ar Donbasu, kamēr visa pasaule runā par Krievijas iespējamo uzbrukumu Ukrainai "Mans ekipējums ir gatavībā" - jaunie ukraiņi par kara draudiem ar Krieviju

Decembrī Maskava izvirzīja Rietumiem ultimātu, pieprasot apturēt tālāku NATO paplašināšanos uz austrumiem, kā arī alianses infrastruktūras demontāžu tā dēvētajās jaunajās dalībvalstīs, atjaunojot stāvokli, kāds pastāvēja uz 1997.gada 27.maiju, tas ir, pirms pirmās NATO paplašināšanās.

Putins piedraudējis, ka gadījumā, ja Maskava nesaņems viņa pieprasītās "drošības garantijas", viņam nāksies īstenot "militāri tehniskus pasākumus".

Zināms arī tas, ka no šodienas līdz 20.februārim Baltkrievijā paredzētas kopīgas Baltkrievijas un Krievijas militārās mācības.