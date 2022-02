ASV ekonomikā janvārī tika radīti 467 000 darbavietu, salīdzinot ar 510 000 darbavietu decembrī. Analītiķi bija prognozējuši, ka valsts ekonomikā tiks radīti 150 000 darbavietu.

Lai gan ASV Nodarbinātības ministrijas ziņojums liecina par pasaules lielākās ekonomikas veselīgumu, ASV Finanšu ministrijas 10 gadu obligāciju ienesīguma pieaugums piektdien fokusēja investoru bažas uz Federālās rezervju sistēmas (FRS) nodomiem šogad vairākkārt pacelt procentlikmes.

Bažas par FRS stingrāku monetāro politiku noveda pie Volstrītas indeksa "Dow Jones Industrial Average" krišanās, tomēr indeksi "Standard & Poor's 500" un "Nasdaq Composite" pieauga.

Visi trīs galvenie ASV biržu indeksi nedēļas gaitā ir pieauguši.

Eiropas biržu indeksi piektdien kritās dienu pēc tam, kad Eiropas Centrālā banka (ECB) pavēra iespēju pacelt procentlikmes, cīnoties pret inflāciju.

Analītiķi brīdināja, ka par iemeslu akciju tirgu nestabilitātei var kļūt nākamnedēļ gaidāmais ziņojums par ASV patēriņa cenu indeksu.

Naftas cenas turpināja kāpt, ko veicināja tādi faktori kā auksts laiks ASV un saspīlējums Krievijas un Ukrainas attiecībās.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" piektdien kritās par 0,1% līdz 35 089,74 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" pieauga par 0,5% līdz 4500,53 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 1,6% līdz 14 098,01 punktam.

Londonas biržas indekss FTSE 100 piektdien kritās par 0,2% līdz 7516,40 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 saruka par 1,8% līdz 15 099,56 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par 0,8% līdz 6951,38 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena piektdien pieauga par 2,3% līdz 92,31 ASV dolāram par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā kāpa par 2,4% līdz 93,27 dolāriem par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru piektdien pieauga no 1,1440 līdz 1,1453 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,3598 līdz 1,3527 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 114,97 līdz 115,21 jenai par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 84,13 līdz 84,65 pensiem par eiro.