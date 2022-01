Omars Haidžavi-Pirčners, kurš reformēto Valsts drošības un izlūkošanas direktorātu (DSN) vada kopš decembra, atzina, ka ārvalstu aktīvisti ierodas Austrijā, kur no februāra vakcinācija pret Copvid-19 būs obligāta, lai piedalītos demonstrācijās un rīkotu "sanāksmes ar saviem partneriem, labējiem ekstrēmistiem".

Intervijā ziņu aģentūrai AFP Haidžavi-Pirčners teica, ka bieži labējie ekstrēmisti pulcēšanos izmanto savas ideoloģijas, tostarp antisemītisma, izplatīšanai un "mēs redzam daudz cilvēku, kuri ir ļoti radikalizēti".

Viņš atzina, ka dažu aktīvistu radikalizācija un protestu arvien starptautiskāks raksturs "mūs ļoti, ļoti biedē".

Nesen reformētās drošības policijas jaunais vadītājs atzina, ka DSN ir saskatījis reālus vardarbības draudus Austrijā, atgādinot par protestu laikā notikušajām sadursmēm ar policiju.

Pašlaik ir "daudz cilvēku, kuri apdraud" kritisko infrastruktūru, tostarp medijus, veselības aprūpes iestādes un politiķus, viņš teica.

Lai gan DSN atbildībā nav ārējās izlūkošanas operācijas, direktorāts esot saņēmis informāciju par lielu skaitu labi organizētu aktīvistu Vācijā un Šveicē.

Pēdējos mēnešos lielā daļā Eiropas valstu ir notikuši protesti pret vakcināciju, jo valdības arvien vairāk ierobežojumu ir noteikušas nevakcinētajiem.

Kopš novembrī centienos palielināt vakcinācijas apjomus Austrijā tika izziņots priekšlikums par obligātu vakcināciju, regulārās demonstrācijās nedēļas nogalēs pulcējas desmiti tūkstoši cilvēku, kas protestē pret ieceri.

No 1.februāra Austrijā stāsies spēkā prasība par obligātu vakcinēšanos pret Covid-19. Amatpersonas skaidroja, ka tas nepieciešams, jo vakcinācijas aptvere joprojām ir pārāk maza.

Šis solis nodrošinās, ka slimnīcas netiek pārslogotas ar Covid-19 pacientiem, norādīja amatpersonas.

Austrijā līdz šim pret Covid-19 vakcinējušies 75,4% iedzīvotāju.

Tiklīdz prasība par obligātu vakcināciju stāsies spēkā, varasiestādes rakstiski informēs katru mājsaimniecību par jaunajiem noteikumiem.

No marta vidus policija sāks pārbaudīt cilvēku vakcinācijas statusu. Cilvēki, kas nevarēs uzrādīt pierādījumu par vakcinēšanos pret Covid-19, tiks lūgti to izdarīt rakstiski. Ja viņi to neizdarīs, viņiem tiks piemērots līdz 600 eiro liels naudassods.

Ja varasiestādes secinās, ka vakcinācija valstī joprojām norit neapmierinoši, nevakcinētajiem tiks nosūtīts atgādinājums. Ja tas nelīdzēs, nevakcinētajiem tiks nosūtīts pieraksts uz vakcināciju un piemērota sodanauda par neierašanos, šomēnes atklāja kanclers.

Amatpersonas cer, ka tām nenāksies izmantot pēdējo paņēmienu.

Sodanaudas par nevakcinēšanos varēs sasniegt pat 3600 eiro.