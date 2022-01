ASV aizsardzības ministrs liek samazināt civiliedzīvotāju bojāeju militārās operācijās

Tādu rīkojumu ministrs izdevis pēc vairākiem incidentiem, kad triecienos nepamatoti dzīvību zaudēja miermīlīgie iedzīvotāji.

"Civiliedzīvotāju aizsardzība pašos pamatos atbilst veiksmīgai un iedarbīgai spēka pielietošanai ASV nacionālo interešu vārdā," Ostins uzsvēris rīkojumā ASV Aizsardzības ministrijas nodaļu vadītājiem.

"Tā ir stratēģiska un morāla pavēle," viņš piebilda.

Ostins devis Pentagona amatpersonām 90 dienas, lai sagatavotu plānu, kā kaujas operācijās varētu samazināt civiliedzīvotāju upurus vai no tiem izvairīties. Viņš pauda, ka pieredze Afganistānā un Irākā sniedz iespēju mācīties un institucionālā ceļā samazināt kaitējumu civiliedzīvotājiem.

ASV armijas operācijas aizēnojušas ziņas par kļūdām triecienos, kuru rezultātā gājuši bojā civiliedzīvotāji.

Pēdējās dienās pirms ASV spēku aiziešanas no Afganistānas pērn augustā bezpilota lidaparāta triecienā Kabulā gāja bojā desmit civiliedzīvotāji, tostarp septiņi bērni.

Laikraksts "The New York Times" vēstīja, ka 2019. gada martā pēdējās kara dienās pret džihādistu grupējumu "Islāma valsts" uzlidojumā Sīrijā gāja bojā apmēram 70 civiliedzīvotāji, bet ASV armija izvairījās no izmeklēšanas un atbildības uzņemšanās par notikušo.

Ministra rīkojums izdots pēc tam, kad Pentagona pasūtītā pētījumā bezpeļņas organizācija "RAND Corp" secināja, ka ASV armijas process civiliedzīvotāju bojāejas novēršanai ir nepietiekams.

Pētījumā atklāts, ka triecienu plānošanā armija koncentrējas uz ienaidnieku un neņem vērā ietekmi uz civiliedzīvotājiem, kā arī netiek pienācīgi un konsekventi izmeklēti un reģistrēti incidenti, kad operācijās gājuši bojā civiliedzīvotāji, ASV nav centralizētas datubāzes, kas ļautu pētīt šādus incidentus un rast risinājumus.

"RAND Corp" aicināja Pentagonu izveidot "izcilības centru", kura darbinieku uzdevums būtu apkopot un analizēt datus par civiliedzīvotāju bojāeju.

Vēl viens aspekts, kas kritizēts pētījumā, ir kompensāciju izmaksa bojāgājušo civiliedzīvotāju tuviniekiem, kas atstāta lauku komandieru ziņā. Tādas kompensācijas bieži izmaksātas Afganistānā, bet Irākā - reti.