Zinātnieki noskaidrojuši, ka nīlzirgu valoda ir daudz sarežģītāka, nekā sākumā varētu iedomāties

Zinātnieki, kas pēta nīlzirgu uzvedību kādā no Āfrikas dabas rezervātiem, ir noskaidrojuši, ka hipopotami spēj atšķirt draugus no ienaidniekiem un pat atpazīt konkrētas sugas.



"Dzīvnieka kliedziens satur informācija par viņu pašu vai kādu citu indivīdu. Viņiem ir unikālas balsis, ar kuru palīdzību viens otru var atpazīt,” saka zinātniskās grupas vadītāja Nikola Matevona no Sentetjēnas Universitātes Francijā. "Šī spēja palīdz uzturēt sociālās attiecības starp indivīdiem."

Matevona, kura iepriekš pētījusi dažādu dzīvnieku balsis, tostarp leopardu un hiēnu, saka, ka hipopotamiem ir ļoti plašs vokālais spektrs - viņi spēj rukšķēt, rēkt, čiepstēt un rūkt. Bet par to, kā viņi sarunājas savā starpā, zināms ļoti maz.



Lai pētītu "nīlzirgu valodu", franču zinātnieki ierakstīja Maputu dabas rezervātā Mozambikā dzīvojošo īpatņu radītās skaņas.

Viņiem jau bija zināms, ka visizplatītākais un skaļākais nīlzirgu signāls ir viņu rūcieni - tos var dzirdēt pat kilometra attālumā. Eksperimenta laikā pētnieki ar akustiskajām sistēmām reproducēja iepriekš ierakstīto rūcienu, lai saprastu, kā uz to reaģēs citi indivīdi.

Ļoti bīstami dzīvnieki

Izrādījās, ka pēc balss skaņas dzīvnieki var atpazīt savus draugus, kaimiņus un svešiniekus. Zinātnieki uzskata, ka nīlzirgi spēj ne tikai atklāt sev nepazīstamos dzīvniekus, bet arī uzzināt konkrētus īpatņus, lai gan pilnīga pārliecība par to vēl nav.

Un, lai gan pirmajā acu uzmetienā nīlzirgi bija pilnīgi aizņemti ar sevi un atvēsinājās ūdenī, līdz ar pirmajām citām īpatņu skaņām dzīvnieki sāka izrādīt interesi. Uz nepazīstamo dzīvnieku balsīm viņi reaģēja agresīvāk: ātri izdvesa skaļākas un biežākas skaņas, kā arī iezīmēja savu teritoriju ar ekskrementiem.



Matevona uzskata, ka cilvēkiem ir svarīgi apgūt nīlzirgu valodu, lai iemācītos izvairīties no konfliktiem.



Tas ir nepieciešams arī šo dzīvnieku saglabāšanai, jo zinātnieki dažkārt pārvieto nīlzirgus no vienas vietas uz citu, lai uzturētu kādas populācijas veselību. Šādos gadījumos, iespējams, var jau iepriekš pieradināt hipopotamus uz svešinieku pieņemšanu, atskaņojot tiem to nīlzirgu izdvesto skaņu ierakstus, kuriem drīz jāpievienojas.

Nīlzirgi pagaidām nav uzskatāmi par izmirstošu sugu, taču to populācija strauji samazinās. Šo dzīvnieku dēļ mirst simtiem cilvēku.



Žurnāla „National Geographic” dati liecina, ka katru gadu Āfrikā tiek nogalināti aptuveni 500 cilvēki, kas padara nīlzirgus par visbīstamākajiem zīdītājiem, neņemot vērā pašu cilvēku (lai gan gaļu tie parasti neēd).

Salīdzinājumam, par lauvu upuriem parasti kļūst gandrīz uz pusi mazāk cilvēku.