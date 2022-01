Par to, ka Rietumi atkal un atkal iekrīt Putina lamatās, Navaļnijs rakstījis vairākās vēstulēs no ieslodzījuma žurnālam "Time", kas trešdien publicēja attiecīgu rakstu.

"Tā vietā, lai ignorētu šīs muļķības, ASV pieņem Putina darba kārtību un skrien organizēt tikšanās. Gluži kā nobijies skolnieks, kuru iebiedējis augstākas klases audzēknis," rakstīja Navaļnijs.

ASV un NATO jau vairākus mēnešus ir apsūdzējušas Krieviju par uzbrukuma Ukrainai plānošanu, bet Krievija to noliedz. Jau ir notikušas vairākas augsta līmeņa tikšanās saistībā ar Maskavas pieprasītām saistošām drošības garantijām no Rietumiem.

Navaļnijs uzskata, ka Putins mazāk baidās no NATO pie Krievijas robežām, nekā no varas zaudēšanas. "Lai saliedētu valsti un eliti, Putinam pastāvīgi ir vajadzīgi visi šie galējie pasākumi, visi šie kari - reālie, virtuālie, hibrīdkari - vai tikai konfrontācijas uz kara robežas, ko mēs redzam tagad," rakstīja Navaļnijs.

Viņš izteica pieņēmumu, ka Rietumu sankciju draudu saistīšana ar iespējamu iebrukumu Ukrainā ir daļa no Putina stratēģijas, lai izvairītos no kļūšanas par mērķi personīgiem soda pasākumiem. Navaļnijs pieņēma, ka ASV izdara spiedienu uz Kremli no ārpuses, bet viņa atbalstītāji Krievijā to dara no iekšpuses. Viņš uzskata, ka tas var sašķelt ap Putinu esošo eliti.

Navaļnijs arī apbrīnoja bijušo Vācijas kancleri Angelu Merkeli, kura bija viņu apmeklējusi slimnīcā Berlīnē. Viņš atzina, ka viņu pārsteigušas Merkeles zināšanas par viņa lietu un par Krieviju kopumā.

Saistītās ziņas "Es to ne mirkli nenožēloju," par atgriešanos Krievijā paziņo jau gadu ieslodzījumā pavadījušais Navaļnijs Pakļaujoties cietuma vadības pamudinājumam, Navaļnijs sācis strādāt šūšanas cehā "Mērķis - salauzt cilvēku" Bijušie ieslodzītie atklāj, kā cietumā izņirgājas par Alekseju Navaļniju