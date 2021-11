Varonīgā Liverpūles taksista sieva teic, ka tas ir "pilnīgs brīnums", ka viņš izdzīvoja

"Improvizētām sprādzienbīstamām ierīcēm ir dažādas sastāvdaļas, un katrai no tām ir jādarbojas pareizā secībā, lai notiktu ieplānotais sprādziens. Dažreiz komponenti nedarbojas, kā iecerēts. Iespējams, ka tas, ko mēs šeit redzam, ir detonatora sprādziens, kam nav izdevies iedarbināt galveno lādiņu. Baltie dūmi norāda, ka sprādzienu izraisīja kāda veida sprāgstviela, pēc tam uguns pieņēmās spēkā. Domājams, ka ierīce priekšlaicīgi iedarbojās un sadega, nevis uzsprāga, kā tas, visticamāk, bija paredzēts," mikroblogošanas vietnē "Twitter" skaidro bijušais pretterorisma detektīvs Deivids Videtets.

Tieši pateicoties tam, ka ierīce nenostrādāja pareizi, taksistam, kurš sprādziena brīdī atradās automašīnā, izdevās izglābties. Tāpat šoferi, domājams, aizsargāja starpsiena starp vadītāja kabīni un pasažieru salonu.

Liverpūles taksometra Deivida Perija sieva Reičela sociālajā vietnē "Facebook" norādījusi, ka vīram klājas labi, viņš jau ir izrakstīts no slimnīcas un no pieredzētā atgūstas mājās. "Es vēlos pateikties ikvienam no jums, kurš jautā, kā klājas Deividam. Viņam klājas labi, bet viņam ir ārkārtīgi sāpīgi, viņš mēģina aptvert notikušo. Klīst daudz baumu par to, ka viņš ir varonis, jo ieslēdza teroristu automašīnā. Bet patiesība ir tāda, ka viņam, bez šaubām, ir paveicies, ka viņš vispār ir dzīvs. Sprādziens notika, viņam atrodoties automašīnā, un tas, ka viņam izdevās aizbēgt, ir pilnīgs brīnums. Viņu noteikti pieskatīja sargeņģeļi."

Taksometra vadītājs, brīnumainā kārtā, sprādzienā guva vien vieglas traumas, bet terorists gāja bojā. Perija draugi atstāstījuši taksista teikto - brauciens šķitis ikdienišķs līdz brīdim, kad Deivids pamanījis, ka pasažiera apģērbam kaut kas piestiprināts, ievērojis savādu mirgojošu gaismu. Tad pasažieris sācis uzvesties neparasti. Ņemot vērā sastrēgumus, lūdzis pēkšņi mainīt maršrutu un vest viņu uz pilsētas centru. Kad tuvojušies Liverpūles Sieviešu slimnīcai, teicis, lai tur izlaiž.

Arī draugi pieļauj, ka kaut kas nogājis greizi. Sprādziens notika Piemiņas svētdienā, kad visā Lielbritānijā tiek pieminēti karos bojāgājušie. Tiek pieļauta iespēja, ka terorists vēlējies doties uz Liverpūles katedrāli, kur notika mise. Vairāk nekā 1000 liverpūliešu bija sanākuši kopā, lai svētdienas dievkalpojumā pieminētu karā kritušos tuviniekus.

Kas bija terorists, kurš gāja bojā sprādzienā?

32 gadus vecais Enzo Almeni pirms vairākiem gadiem ieradās Lielbritānijā no Irākas. Iepriekš arestēts par "liela naža" glabāšanu pēc tam, kad 2014. gadā tika noraidīts viņa patvēruma pieprasījums. Vairākus mēnešus ārstējās slimnīcā ar garīgās veselības traucējumiem.

Almeni pieņēma kristietību Liverpūles Anglikāņu katedrālē pirms četriem gadiem, un tiek uzskatīts, ka viņš gribēja uzbrukt piemiņas svētdienā, kad 1200 militārpersonas, veterāni un kritušo ģimenes pulcējās, lai pulksten 11:00 ievērotu klusuma brīdi.

Saistībā ar notikušo sākotnēji tika arestēti četri vīrieši, kas varētu būt bijuši Almeni sabiedrotie, bet tagad ir atbrīvoti no policijas apcietinājuma. Notiek izmeklēšana.