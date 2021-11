Dzemdē mežā un cieš no baltkrievu robežsargu agresijas - migranti uz Polijas robežas vēlas atgriezties mājās

Žurnālistiem piekļuve pat vairākus kilometrus no pierobežas ir liegta. Uz to ieradies arī migrantu tiesību aizstāvis Aras Palani no Lielbritānijas, kurš emigrējis no dzimtās valsts jau pirms 20 gadiem.

"Esmu dzirdējis par šādiem gadījumiem no Baltkrievijas puses, manai meitai baltkrievu suns iekoda, viņa ir ļoti smagi ievainota," raidījumam stāsta Aras par savu meitu, kura atradusies uz robežas, taču šobrīd atrodas Polijas varas iestāžu izveidotā slēgtā migrantu centrā.

"Daudzi citi gadījumi - cilvēkus piekāva, pat sievietes un bērnus sita, vīriešus visu laiku [sita]. Polijas pusē tādu gadījumu nav, bija daži gadījumi, kad grūda atpakaļ, bet viņi bija ļoti iecietīgi, darīja savu darbu. Nelaida garām, bet bez jebkādas vardarbības," Aras turpina.

Migrantu centra iemītnieki cieš no smagiem garīgās veselības traucējumiem. Aras TV3 ziņām stāstīja, ka nometnēs uzturās simtiem cilvēku un iekļūšana tajās ir sarežģīta.

50 kilometrus no robežas ir Bjalistokas pilsēta, kur labdarības iestāžu uzturēto migrantu centru katru dienu papildina jauni iebraucēji, kuriem izdevies šķērsot robežu.

Centra iemītnieki stāsta, ka daudziem pierobežā iestrēgušajiem vēlme riskēt ar dzīvību Eiropas ieejas biļetes vārdā ir pārgājusi. Notiekušās šausmas rada vēlmi ātrāk atgriezties mājās, taču baltkrievi neļauj cilvēkiem doties atpakaļ uz Minsku.

Migrantu centrs savā "Facebook" lapā publicējis šokējošu stāstu par kādu kurdu sievieti, kura dzemdējusi bērnu mežā Baltkrievijā.

"Džiliāna baidījās no dzemdībām aukstā mežā, sarežģījumiem un sāpēm. Viņa bija pārbijusies, kad noplūda augļūdeņi. Viņa dzemdēja uz guļammaisa. Pēc bērna piedzimšanas viņi nosējas nabas saiti ar kurpju šņori. Mazulis bija nosalis un zils. Viņi meklēja palīdzību. Iejaucās robežsardze. Zvanīja policisti. Viņi izglāba māti un bērnu, un pēc tam nodeva visu ģimeni mūsu aprūpē," vēstīts ierakstā. Šobrīd zīdainis ir sveiks un vesels.

Baltkrievijas diktatora Aleksandra Lukašenko režīma izvērstā hibrīduzbrukuma ietvaros aizvadīto mēnešu gaitā notikuši centieni Latvijā, Lietuvā un Polijā no Baltkrievijas iesūtīt tūkstošiem nelegālo imigrantu, kuru lielākā daļa kā tūristi ieradušies Baltkrievijā no Irākas.

Savukārt kopš pirmdienas notiek masveidīgi migrantu mēģinājumi no Baltkrievijas puses vardarbīgi ielauzties Polijas teritorijā.