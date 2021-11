Baltkrievu karavīri migrantiem paziņojuši: "Ceļa atpakaļ uz Minsku nav, vienkārši dodieties uz Poliju. Tas ir valsts rīkojums!"

Sīrietis Jusefs Atalla stāsta, ka baidījies par savu dzīvību mežā pie Polijas robežas, kur bija palicis stindzinošā aukstumā bez ūdens un ēdiena ar grūtībām elpot, jo kāds Baltkrievijas robežsargs bija salauzis viņam degunu.

Nonākot drošībā nelegālo imigrantu izvietošanas centrā Bjalistokā, Atalla stāsta, ka bijis viens no migrantiem, kuri iestrēguši uz robežas pēc tam, kad Polijas robežsargi piespieduši viņus doties atpakaļ Baltkrievijas teritorijā. Tur migrantus savukārt apturējuši baltkrievu robežsargi, kas iepriekš palīdzēja migrantiem nelikumīgi šķērsot robežu.

"Baltkrievu karavīri paši piespiež un palīdz migrantiem šķērsot robežu," atklāja kāds migrants. (Foto: EPA/Scanpix)

"Mēs sacījām viņiem, ka vēlamies atgriezties Minskā, ka mēs nevēlamies turpināt šo ceļu. Viņi sacīja mums, ka ceļa atpakaļ uz Minsku nav. Vienkārši dodieties uz Poliju," stāsta Atalla.

Arī kāds afgāņu nelegālais imigrants, kurš atteicies atklāt savu vārdu, ziņu aģentūrai "Reuters" stāstījis, ka iestrēdzis uz robežas bez atgriešanās iespējām.

"Baltkrievu karavīri paši piespiež un palīdz migrantiem šķērsot robežu," stāsta vīrietis, piebilstot, ka karavīri viņam sacījuši, ka tas ir valsts rīkojums.

Karavīri katru nakti no nometnēm savāc cilvēku grupu un spiež doties uz robežu

Afgānis, kurš pameta savu valsti pēc talibu nākšanas pie varas, stāsta, ka Baltkrievijas karavīri katru nakti savāc no nometnēm aptuveni 30 vai 40 migrantus un spiež viņus doties uz robežu.

"Viņi izlūko robežu un, ja tur neviena nav, iedod tiem knaibles un spiež tos pārgriezt Polijas dzeloņstiepļu žogu," stāsta migrants.

Daudzi migranti palikuši bez ūdens un salst. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Baltkrievijas robežsargi reizēm paši izgriež spraugas robežas žogā

Savukārt 29 gadus vecais Thaers Rezks no Sīrijas "Reuters" stāstījis, ka Baltkrievijas robežsargi reizēm paši izgriež spraugas robežas žogā, lai palīdzētu migrantiem iekļūt Polijā vai Lietuvā.

Neskatoties uz sarežģīto ceļu, afgāņu migrants jūtas priecīgs par nokļūšanu Eiropas Savienībā (ES).

"Es tagad jūtos drošāk. Es esmu drošs, ka šeit izveidošu labu karjeru un mans dēls saņems labu izglītību," saka vīrietis.

Migrantu nometnē pamesti saplēsti dokumenti, kas liecina par ceļojumu aģentūru bukletiem

Polijas mežā atrasta no Baltkrievijas nelegāli iekļuvušo migrantu nometne, kas ierīkota netālu no Hajnovkas pilsētas. Ziņu aģentūras "Reuters" žurnālisti šķietami pamestajās mantās atrada saplēstas aviobiļetes, dokumentus no tūrisma aģentūrām un kvītis. Pamesti arī apavi, plastmasas ūdens pudeles, guļammaisi un atkritumu maisi no izlietotajām pārtikām.



Dokumentos figurēja ceļojumu dokumenti no Irākas aviosabiedrības, lidmašīnas biļete no "FlyDubai", kā arī oficiāls saraksts ar ceļotāju vārdiem. Pamesti ir arī Covid-19 testu rezultāti un saplēstas lidmašīnas biļetes, kas liecināja par kādu personu, kurš ceļojis caur Minsku.



Vēl mežā izmētātajās mantās bija atrodami dažādi ārstniecības līdzekļi, zāles, drēbes un guļammaisi.

Baltkrievu militāristi iesaistās asumos ar migrantiem un neļauj atgriezties Minskā

Polijas robežsardze publicējušas video, kurā redzama migrantu grupa, kas robežšķērsošanas punktā iesaistījusies asumos ar Baltkrievijas robežsargiem. Migrantu grupā bija sievietes un bērni. Viņus ierobežo karavīri, kuri runā baltkrievu valodā. Polija 9.novembrī slēdza Kuzņicas robežšķērsošanas punktu ar Baltkrieviju, jo tuvumā izveidojās situācija, kad lielas migrantu grupas ar spēku centās izlauzties cauri robežai.

Baltkrievijas robežsargi koordinē migrantu grupu pie Polijas robežas

Polijas robežsargi 10.novembrī publicēja video no Polijas-Baltkrievijas robežas nožogojuma, kurā redzami migranti, kuri ātrā solī dodas līdzi militārā apģērbā tērptam vīrietim. Cilvēku grupai ir mugursomas, un tie Baltkrievijas pusē staigā gar dzeloņstiepļu žoga.

Baltkrievijas autoritārais līderis Aleksandrs Lukašenko otrdien sacīja, ka nevēlas bruņotu konfrontāciju, tomēr strīdā ar Rietumiem ap migrācijas krīzi ceļos nekritīs. (Foto: AP/Scanpix)

Lukašenko izvērstais hibrīduzbrukums

Baltkrievijas diktatora Lukašenko režīma izvērstā hibrīduzbrukuma ietvaros aizvadīto mēnešu gaitā notikuši centieni Latvijā, Lietuvā un Polijā no Baltkrievijas iesūtīt tūkstošiem nelegālo imigrantu, kuru lielākā daļa kā tūristi ieradušies Baltkrievijā no Irākas.

ES apsūdzējusi Minskas režīmu centienos tādējādi atriebties par atbalsta sniegšanu baltkrievu opozīcijai un par sankcijām, kas vērstas pret Baltkrieviju, reaģējot uz pagājušā gada protestu vardarbīgo apslāpēšanu.

Baltkrievijas autoritārais līderis Aleksandrs Lukašenko otrdien sacīja, ka nevēlas bruņotu konfrontāciju, tomēr strīdā ar Rietumiem ap migrācijas krīzi ceļos nekritīs.