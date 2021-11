Traģēdija, kas šokēja Vāciju: par savu piecu bērnu nogalināšanu, mātei piespriež mūža ieslodzījumu

Kas īsti notika?

Tas bija parasts ceturtdienas rīts. Vecākais dēls bija devies uz skolu, kamēr jaunākie pieci bērni bija mājās Zolingenē ar savu māti.

Sieviete bērnus sazāļoja brokastu laikā. Kad viņi bija iemiguši, māte viņus citu pēc cita aiznesa uz vannas istabu un tur nosmacēja.

Starp bojā gājušajiem bērniem bija trīs meitenes - pusotru, divus un trīs gadus vecas - un divi zēni - sešus un astoņus gadus veci.

Vecākais dēls, kurš traģēdijas brīdī bija 11 gadu vecumā, vienīgais no bērniem izdzīvoja šo traģēdiju. Māte pēc slepkavībām piezvanījusi skolai, sakot, ka vēlas savu dēlu izņemt no nodarbībām. Kā iemeslu viņa nosauca nāves gadījumu ģimenē. Māte ieradusies pakaļ zēnam, aizvedusi viņu uz Diseldorfas vilciena staciju un, mēģinot izdarīt pašnāvību, izskrējusi priekšā vilcienam.

Viņa tika nogādāta slimnīcā ar dzīvībai bīstamām traumām.

Nespēja samierināties ar šķiršanos

Traģēdija notikusi neilgi pēc tam, kad sieviete uzzinājusi, ka viņas vīrs, no kā viņa tobrīd bija šķirta jau aptuveni gadu, ir attiecībās ar citu sievieti. Vīrietis bija tēvs četriem no jaunākajiem bērniem, un todien viņš no sievietes saņēmis ziņu, ka viņš savus bērnus vairāk nekad neredzēšot.

Pēc piecu jaunāko bērnu nogalināšanas, 28 gadus vecā māte izdarīja pašnāvības mēģinājumu, izskrienot priekšā vilcienam. (Foto: EPA/Scanpix)

Par iespējamu traģēdiju tās dienas pēcpusdienā policijai paziņojusi sievietes māte, ar kuru viņa todien sazinājusies caur ziņapmaiņas lietotni “WhatsApp”. Abas runājušas par bijušā vīra jauno draudzeni, un 28 gadus vecā sieviete paudusi, ka vairāk “nespēj turpināt”. Galu galā sieviete uzrakstījusi, ka bērni ir miruši, un tajā brīdī viņas māte sazinājusies ar policiju.

Tiesas norīkotais eksperts secinājis, ka sievietei nav nopietnu psiholoģisko traucējumu, bet aprakstījis viņu kā nacistisku indivīdu.

Sākotnēji sieviete atteicās atzīt savu vainu, sakot, ka maskējies vīrietis esot ieradies dzīvoklī, sasējis viņu un nogalinājis bērnus.