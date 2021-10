Lietuvā izmeklē fiktīvu vakcinācijas dokumentēšanu vienā no Viļņas poliklīnikām

Izmeklētājiem ir aizdomas, ka Naujoji Viļņas poliklīnikā, izmantojot starpnieku, maksāti kukuļi par to, lai medicīnas darbinieki e-veselības sistēmas "www.esveikata.lt" datu bāzē ierakstītu fiktīvus datus par personas vakcinēšanu pret Covid-19, lai gan šis cilvēks attiecīgajā dienā poliklīniku nav apmeklējis un nekādu poti nav saņēmis.

Kā preses konferencē pastāstījis Viļņas apgabala prokuratūras Organizētās noziedzības un korupcijas izmeklēšanas nodaļas prokurors Ģiedrjus Tarasevičs, saskaņā ar šobrīd pieejamo informāciju kukuļa summa atkarībā no ierakstītās vakcīnas svārstījusies no 200 līdz 350 eiro vienam cilvēkam.

Pašlaik lietā ir seši aizdomās turētie, četri no viņiem ir medicīnas darbinieki, kas jau atstādināti no darba, un kā drošības līdzeklis viņiem noteikta parakstīšanās par neizbraukšanu no dzīvesvietas. Abas pārējās personas nav saistītas ar ārstniecības iestādi, bet precīzāka informācija par viņu nodarbošanos netiek izpausta.

Kā norāda policija, tādā veidā cilvēki nelikumīgi ieguvuši Covid-19 sertifikātus jeb tā dēvētās iespēju pases un bez likumīga pamata izmantojuši pakalpojumus, kas paredzēti vienīgi iespēju pasu īpašniekiem, līdz ar to radot apdraudējumu līdzcilvēku veselībai.

Viļņas apriņķa galvenā policijas komisariāta priekšnieks Sauļus Gags pastāstījis, ka šo "pakalpojumu" varētu būt izmantojuši vairāk nekā 200 cilvēki, turklāt ne tikai galvaspilsētas vai Viļņas apriņķa, bet arī citu Lietuvas novadu iedzīvotāji un cilvēki, kas dzīvo un strādā ārvalstīs vai bieži dodas uz ārzemēm. Viņš pieļāvis, ka tādu personu varētu būt arī vairāk, un uzsvēris, ka pie kriminālatbildības var tikt saukti arī cilvēki, kuri izmantojuši viltotos dokumentus.

Gags norādījis, ka 20.oktobrī uzsāktā izmeklēšana ir laikietilpīgs process un joprojām turpinās. Ja tiks konstatēts, ka Covid-19 sertifikātus saņēmuši nevakcinēti cilvēki, Lietuvas Reģistru centrs tiks lūgts viņu ierakstus dzēst un izdotos dokumentus anulēt.

Viņš aicinājis cilvēkus būt atbildīgiem un "nepirkt veselību par naudu".

Izmeklēšana tiek veikta par kukuļošanu, tirgošanos ar ietekmi un amata pilnvaru ļaunprātīgu izmantošanu. Aizdomās turētajiem var draudēt brīvības atņemšana uz laiku līdz septiņiem gadiem.