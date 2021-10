Acīgs nirējs Vidusjūras dzelmē atrod krustneša zobenu, kas tur nogulējis 900 gadus

Par reto atklājumu 18.oktobrī pavēstīja Izraēlas senlietu pārvalde. Metru garais asmens un zobena spals bija pārklāts ar jūras organismiem. Zobens tika pamanīts pēc tam, kad zemūdens straumes novirzīja smiltis, kas to pirms tam bija rūpīgi slēpušas.



"Tas atrasts dabiskā līcī netālu no ostas pilsētas Haifas, kas agrāk kalpojusi kā jūrasbraucēju patvērums," paziņoja Jūras arheoloģijas nodaļas direktors Jakovs Šarvits.

Zobens, kuram, domājam ir ap 900 gadu, tiks izlikts apskatei pēc tam, kad tas būs attīrīts un atjaunots. (Foto: REUTERS/SCANPIX)

"Tas ir pārsteidzoši, redzēt tik skaistu zobenu. Aiz visa konglomerāta, gliemežu un akmens masas slēpjas labs zobens, kas izgatavots no dzelzs. Zobena lielākā daļa ir tapusi no dzelzs, izņemot rokturi, ko parasti izgatavoja no koka vai kāda cita materiāla," skaidro arheologs.



"Mēs pieņemam, ka šis krustnešu bruņinieks bijis bruņinieku kopienā, kas atradās Atlitas citadelē, kas atrodas netālu no zobena atrašanas vietas. Mēs esam izpētes sākumā, mums tas jāattīra un jāveic rentgena izmeklēšana, kas ļaus iegūt sīkāku informāciju par zobenu. Varbūt uz tā ir rakstīts vārds, varbūt kāds rotājums, un tas dos vairāk informācijas par bruņinieku, kas turēja rokās šo skaisto ieroci," stāsta Šarvits.

"Patiesībā tas ir smags. Tas ir smags akmeņu dēļ, kas to klāj, kā arī tāpēc, ka tas ir liels un veidots no dzelzs. Ir arī citi, lielāki zobeni, piemēram, to kuru mēs dēvējam par divu roku zobenu," atklāj pētnieks, turot zobenu rokā, kamēr stāstīja par krustnešu bruņinieku, kurš, iespējams, ar to cīnījies.



"Tas nozīmē, ka puisis, kurš turēja šo zobenu un cīnījās, bija ļoti spēcīgs. Es cenšos iztēloties viņu kaujas laukā ar visām bruņām un zobenu. Viņam noteikti vajadzēja būt labā fiziskā formā, varbūt viņi toreiz bija lielākai par mums. Viņiem noteikti vajadzēja būt spēcīgākiem, tas ir pārsteidzoši," prāto Šarvits.



