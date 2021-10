Igaunijas jaunais prezidents: mans ideāls ir gudra tauta

"Esmu jau teicis, ka gudrību un izglītotību nemēra saņemtajos augstskolu diplomos, bet gan spējā likt zināšanas lietā un tikt galā ar jebkuru situāciju. To dēvē par prasmi mācīties," viņš norādījis.

"Gudra tauta spēj atšķirt graudus no pelavām, tā izprot faktu motivējošo spēku. Taču mūsu sabiedrībā, kas ir pārsātināta ar komunikāciju, pat apšaubāmākie apgalvojumi rod atbalstu un piekrišanu. Sociālo tīklu krēslainajos nostūros cilvēki apvienojas nometnēs un sēj šaubas, kas bez pūlēm padzen no domām veselo saprātu. Gudrība klusē, taču pakļāvīga klusēšana var novest nelaimē mūs visus," izteicies Kariss.

Pēc viņa sacītā, gudrība ir "kolektīvs sasniegums".

"Igaunijas konstitucionālajai iekārtai jāgarantē, ka valsts lēmumi atspoguļo nevis lēmumu pieņēmēja personisko viedokli, bet to ieguldījumu, uz ko ir spējīga sabiedrība kopumā. Vara nereti dara pašpārliecinātu, bet neviens no mums nav tik gudrs kā tauta kopumā. (..) Gudra tauta nekad nezaudē cerību, akli neseko kaut kādam virzienam, tā vēro un eksperimentē, ir pārliecināta par sevi un nebaidās kļūdīties. Gudra tauta domā ilglaicīgā perspektīvā, to nebaida sastapšanās ar nezināmo, vai nu tā būtu koronavīrusa pandēmija vai globālā klimata krīze. Gudra tauta izprot savu tuvāko un ir atvērta līdzpārdzīvojumam," norādījis jaunais Igaunijas prezidents.

"Domāju, ka Igaunijas veiksmes stāsts vēl aizvien nav skāris katru no mums un vēlos - iespējams, mazliet ideālistiski, - lai neviens no mūsu līdzpilsoņiem nejustos pamests vai aizmirsts," sacījis Kariss. "Kļuvis par prezidentu, vēlos pirmām kārtām būtu līdzsvara nesējs un, ja vajadzīgs, samierinātājs," viņš solījis.

Kā ziņots, Alars Kariss pirmdien stājās amatā Igaunijas prezidenta amatā, pārņemot pilnvaras no līdzšinējās prezidentes Kersti Kaljulaidas.

Svinīgā Rīgikogu sēdē jaunais prezidents deva amata zvērestu un saņēma prezidenta regālijas.

Līdzšinējais Igaunijas Nacionālā muzeja direktors Alars Kariss valsts prezidenta amatā tika ievēlēts 31.augustā Rīgikogu balsojumā. Abu parlamenta valdošās koalīcijas partiju - Reformu partijas un Centra partijas - izvirzīto kandidātu otrajā balsošanas kārtā atbalstīja 72 Rīgikogu deputāti, vēl astoņi biļeteni nebija aizpildīti. Lai kandidāts tiktu ievēlēts, Igaunijas parlamentā, kurā ir 101 deputāts, viņam jāiegūst vismaz divu trešdaļu deputātu atbalsts jeb 68 balsis.

63 gadus vecais Kariss absolvējis Igaunijas Dabaszinātņu universitāti, pēc specialitātes ir biologs. No 2003. līdz 2007.gadam bijis Dabaszinātņu universitātes rektors, no 2007. līdz 2012.gadam - Tartu Universitātes rektors, no 2013. līdz 2018.gadam - Igaunijas valsts kontrolieris, bet kopš 2018.gada ir Igaunijas Nacionālā muzeja direktors. Par savām galvenajām prioritātēm prezidenta amatā viņš nosaucis izglītību, zinātni un inovācijas.