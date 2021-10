Igaunijā amata zvērestu dos jaunais valsts prezidents Alars Kariss

Pirms oficiālās prezidentu nomaiņas ceremonijas nākamais prezidents ar dzīvesbiedri ieradīsies pie Kadriorgas pils, kur viņus sagaidīs prezidente Kaljulaida ar savu dzīvesbiedru.

No turienes Igaunijas līdzšinējais un nākamais pirmais pāris dosies uz Rīgikogu ēku Domkalnā, kur viņus sveiks Igaunijas Aizsardzības spēku un zemessardzes "Kaitseliit" vadība un orķestris, un Kaljulaida atvadīsies no godasardzes karavīriem.

Plkst.15 sāksies svinīga Igaunijas Rīgikogu sēde, kurā īsu uzrunu teiks Kaljulaida.

Tad jaunais prezidents dos zvērestu, saņems amata regālijas un uzrunās parlamentu.

Pēc ceremonijas svinīgo godasardzi laukumā pie parlamenta ēkas pieņems jaunais valsts prezidents.

Tālāk Kariss un Kaljulaida ar dzīvesbiedriem dosies uz Kadriorgu, kur jauno prezidentu apsveiks biroja darbnieki un viņš savai priekštecei nodos karogu, kas virs pils plīvojis līdz 11. oktobrim.

Plkst.17 Kadriorgas Mākslas muzejā tiks rīkota prezidenta pieņemšana konstitucionālo institūciju pārstāvjiem, augstām valsts amatpersonām un diplomātiskā korpusa pārstāvjiem, kurā uzrunas teiks jaunais prezidents, Rīgikogu spīkers Jiri Ratass un premjerministre Kaja Kallasa.

Kā ziņots, līdzšinējais Igaunijas Nacionālā muzeja direktors Alars Kariss valsts prezidenta amatā tika ievēlēts 31. augustā Rīgikogu balsojumā. Abu parlamenta valdošās koalīcijas partiju - Reformu partijas un Centra partijas - izvirzīto kandidātu otrajā balsošanas kārtā atbalstīja 72 Rīgikogu deputāti, vēl astoņi biļeteni nebija aizpildīti.

Lai kandidāts tiktu ievēlēts, Igaunijas parlamentā, kurā ir 101 deputāts, viņam jāiegūst vismaz divu trešdaļu deputātu atbalsts jeb 68 balsis.

63 gadus vecais Kariss absolvējis Igaunijas Dabaszinātņu universitāti, pēc specialitātes ir biologs. No 2003. līdz 2007. gadam bijis Dabaszinātņu universitātes rektors, no 2007. līdz 2012. gadam - Tartu Universitātes rektors, no 2013. līdz 2018. gadam - Igaunijas valsts kontrolieris, bet kopš 2018. gada ir Igaunijas Nacionālā muzeja direktors. Par savām galvenajām prioritātēm prezidenta amatā viņš nosaucis izglītību, zinātni un inovācijas.