Slepkava, kurš 27 gadus gaidīja nāvessodu, teica pēdējo runu, no kuras šķērmi kļuva pat pieredzējušiem policistiem

27 gadus pēc sprieduma nāvessods tomēr tika izpildīts, vēsta "Lad Bible". Pirms tam ieslodzītajam pasniedza pēdējo maltīti – viņš izvēlējās hamburgerus ar frī kartupeļiem un divus piena kokteiļus. Pēc tam Džonsons pie visiem vērsās, uzrakstot savus pēdējos vārdus. No tiem daudziem kļuva šķērmi.

"Man ļoti žēl, ka es to izdarīju. Es mīlu visu savu ģimeni un draugus. Paldies advokātiem par to, ko viņi ir darījuši. Es jutu viņu mīlestību, it kā es būtu viņu radinieks. Visiem, kas lūdza par mani, es vēlos pateikt paldies. Ja man izpildīs nāvessodu, es zinu, kurp došos – uz debesīm. Jo es palūdzu Viņam piedošanu. Tas Kungs mīl visus," vēstīja Ernesta Lī Džonsona rakstītais.