"TikTok" zvaigzne ballītes laikā nošauj savu draudzeni un ar turpmākajiem video izpelnās sašutumu vētru

23 gadus vecā Mērija Anna Olivera Snova no Teksasas sociālajos tīklos bija pazīstama ar segvārdu "snowthesaltqueen". Meitene publicēja savus koslpejus (anime, mangas, spēļu, komiksu, dažreiz pat īstu personu, mākslas filmu tēlu/varoņu attēlošana reālajā dzīvē) sociālajā tīklā "TikTok", dejojot un virinot muti mūzikas pavadījumā. Šādā veidā viņa ieguva 1,6 miljonus abonentu, kuri par viņas daudzajiem video priecājās līdz pat 2021.gada janvārim. Tad Mērija Anna kopā ar draugiem, kuru vidū bija arī Helēna Rouza Hastingsa, kādā ballītē lietoja alkoholu, muļķojās un skatījās seriālu "Gotham", vēsta "Vice".

Foto: Instagram

Ballītes laikā meitene nolēma attēlot ļauno Pingvīnu un paķēra ieroci, ko mājā bija atstājis viņas bijušais draugs. Puisis bija pārliecinājis Mēriju Annu par to, ka ierocis nav pielādēts, tāpēc meitene to pat nepārbaudīja. Soctīklu zvaigzne pielika ieroci pie savas draudzenes galvas, kura smejoties aicināja Mēriju Annu nospiest gailīti. "TikTok" aktīviste ļāvās aicinājumam, bet, kad atskanēja šāviens, viņa saprata, ka notikusi traģēdija.

Viena no Mērijas Annas draudzenēm atņēma viņai ieroci un pagrūda malā no sašautās Helēnas, cenšoties brūci meitenes galvā aizsegt ar rotaļu lācīti. Notikuma vietā ieradās medicīniskā palīdzības brigāde, kas cietušo nogādāja slimnīcā, kur ārsti viņas vecākiem pavēstīja ļaunākās prognozes. Helēnu bija jāatvieno no dzīvības uzturēšanas aparāta. Mēriju Annu arestēja, bet vēlāk viņu atbrīvoja pret 20 000 dolāru (17 236 eiro) lielu drošības naudu.

Foto: Instagram

Meitene atgriezās mājās un nomainīja savu "TikTok" segvārdu uz "yandere.freak". Jandere ir populārs tēlu vārds anime un mangā. Tas izskatās diezgan jauks, bet iekšēji ir bīstams un garīgi nestabils. Labs piemērs ir Hārlija Kvinna no "DC" komiksu pasaules par Betmenu. Tieši šo tēlu Mērija Anna bieži izmanto savos kosplejos. Viņa turpināja filmēt video pat pēc draudzenes slepkavības, tostarp uz mākslīgām asinīm krāsotas sienas fona.

Īpašu sašutumu sekotājiem radīja viens no publicētajiem video. Tajā Mērija Anna dejo pie asinīm notraipītas siena un dzied: "Sarkanais uz manas sejas sakrīt ar tavējo, un, Ak, Dievs, tu asiņo. Kāda brīnišķīga sajūta! Tu esi uz grīdas un lūdz mani, bet mana galva griežas arvien vairāk."

Foto: Instagram

Pēc tam, kad pār blogeri krita naida un pārmetumu jūra, viņa savu kontu slēdza. Kospleja kopiena no viņas novērsās un lūdza pārējos netiesāt visus pēc viena jukušā.