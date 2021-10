Vācijā pieaudzis nelikumīgo robežpārkāpēju skaits

Augustā nelikumīgi iekļūt Vācijā pāri Polijas robežai mēģināja 225 cilvēki, bet septembrī - 1305 cilvēki.

Lielākā daļa šo cilvēku bija no Irākas, Sīrijas, Irānas un Jemenas, informēja policija.

Policija ceturtdien atrada 40 cilvēkus kravas automašīnā netālu no robežpilsētas Frankfurtes pie Oderas. Tiesnesis ir noteicis pirmstiesas apcietinājumu Ukrainas pilsonim, kurš tiek turēts aizdomās par cilvēku kontrabandu.

Tajā pašā dienā policija atrada 41 cilvēku, tai skaitā sievieti un divus bērnus, Ragovā uz dienvidiem no Berlīnes. Saistībā ar to tika noteikts apcietinājums cilvēku kontrabandā aizdomās turētajam no Baltkrievijas.