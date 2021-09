Pie ANO mītnes Ņujorkā demonstranti pieprasa nodrošināt vakcīnas visai pasaulei, ne tikai bagātajām valstīm. Priekšgalā ir Gibraltārs ar 99% vakcinēto iedzīvotāju, pēdējā – Burkinafaso Rietumāfrikā ar 0,1 procentu. (Foto: EPA/Scanpix)

Vakcinācijas pasaules hronika. Interesanti un būtiski fakti par potēšanos šonedēļ

Sešdesmit gadu slieksni pārsniegušo cilvēku papildu vakcinācija ar "Pfizer/BioNTech" vakcīnu ievērojami stiprina aizsargājošo efektu, konstatēts Izraēlas pētījumā, kas publicēts "New England Journal of Medicine". Trīs devas saņēmušo vidū inficēšanās gadījumu ir vismaz desmitreiz mazāk un smagu saslimšanu teju 20 reižu mazāk nekā to vidū, kas saņēmuši divas devas.