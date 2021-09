ASV prezidents Džo Baidens. (Foto: Zuma / SplashNews.com/ Vida Press)

Baidena administrācija uzņems divreiz vairāk bēgļus, nekā plānots

Pasaulē Jauns.lv / LETA

ASV prezidenta Džo Baidena administrācija pirmdien paziņoja, ka tā divkāršos nākamajā finanšu gadā uzņemamo bēgļu skaitu līdz 125 000, pieaugot spiedienam no to cilvēku puses, kas bēg no Afganistānas un citām valstīm.