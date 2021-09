Kā iepriekš intervijā "New York Times" norādījis Navaļnijs, laiks, kad ieslodzītos mocīja ar smagu darbu ir pagājis. Tagad visvairāk politieslodzītie tiek pakļauti psiholoģiskam spiedienam. Vairāk nekā astoņas stundas dienā viņam jāskatās Krievijas televīzija vai atlasītās propagandas filmas. Iestāde to saucot par "izpratnes veicināšanas programmu".

"Lasīt, rakstīt vai darīt ko citu tajā brīdī ir aizliegts. Tev ir jāsēž krēslā un jāskatās ekrānā. Ja kāds to nedara, tad sargi kliedz: "Neguli, skaties"," stāsta ieslodzītais opozicionārs.

Sociālajos tīklos ziņas viņam izdodas nosūtīt ar savu advokātu starpniecību, kuri regulāri viņu apciemo.

"Viss ir sakārtots tā, lai es būtu maksimāli kontrolēts 24 stundas diennaktī," norādījis Navaļnijs. Citi ieslodzītie viņam nav uzbrukuši vai draudējuši, taču lēš, ka aptuveni viena trešdaļa varētu būt tie, kas Krievijas cietumos ir pazīstami kā "aktīvisti" - tie, kas kalpo kā uzrauga informatori.

Sākotnēji uzraugi naktī katru stundu viņu modinājuši, lai pārliecinātos, ka viņš nevēlas aizbēgt. "Tagad es saprotu, kāpēc miega trūkuma izraisīšana ir viens no iecienītākajiem specdienestu spīdzināšanas veidiem. No tā nepaliek redzamas pēdas, bet to nav iespējams paciest."

Iepriekš "Instagram" viņš arī norādīja, ka videokameras esot visur, ziņots tiekot pat par vismazāko pārkāpumu. Notiekošo kolonijā viņš salīdzināja ar Džordža Orvela romānu "1984". "Es domāju, ka kāds augšstāvā izlasīja grāmatu un teica: "Jā, forši! Darīsim tā.""

Jāatgādina, ka Navaļnijs iepriekš ieslodzījumā saskārās arī ar veselības problēmām un pieteica bada streiku.

Par opozicionāru uzņemta arī dokumentālā filma "The Man Putin Couldn't Kill" ("Vīrs, kuru Putins nespēja nogalināt"). Tajā Konstantīns Kotovs, opozīcijas politiskais aktīvists, kurš 18 mēnešus pavadīja cietumā, arī stāsta par laiku Pokrovas kolonijā IK-2. "Parasti jums jāceļas pulksten 6:00. Jūs izejat ārā, visi klausās valsts himnu. Jums ir jāstāv nekustīgi, rokas aiz muguras. Jūs nevarat pagriezt galvu vai runāt ar kādu. Tā var būt jāstāv stundu vai ilgāk, neskatoties, vai ārā ir auksts vai karsts. Tas ir fiziski ļoti grūti. "

Kotovs paskaidroja, ka ieslodzīšanas laikā pret viņu izturējās kā pret atstumto. Citiem bija aizliegts ar viņu runāt. "Viņi var aizliegt citiem notiesātajiem runāt ar jums. Apcietinājumā ar mani lielāko daļu laika neviens nerunāja."

Lai arī Navaļnijs norāda, ka vardarbību kolonijā nav pieredzējis, tomēr bijušie ieslodzītie atklājuši šokējošus vardarbības gadījumus.

Valsts domes vēlēšanas

Piektdien, 17. septembrī, sākoties vēlēšanām, no ASV tehnoloģiju kompāniju "Apple" un "Google" veikaliem pazuda Navaļnija aplikācija, kas popularizēja tā dēvēto gudro balsošanu.

Tuvojoties Krievijas parlamenta vēlēšanām, ieslodzījumā esošais Krievijas opozīcijas līderis Aleksejs Navaļnijs sociālajā vietnē "Instagram" vairākkārt uzrunāja savus sekotājus, aicinot izmantot aplikāciju "Gudrā balsošana".

"Lai vēlēšanās sagrābtu visus vēlēšanu apgabalus, viņi pasludināja pusi valsts par ekstrēmistiem. Viņi neļāva vēlēšanās piedalīties spēcīgiem kandidātiem. Un tagad no sacensībām tiek izņemti pat ne pārāk spēcīgie - viņi baidās no mūsu "gudrās balsošanas". Un tā patiešām darbojas. Mēs izmēģinājām šo balsošanu Maskavā, Sanktpēterburgā un Sibīrijā. Tā noteikti darbojas," vienā no ierakstiem minēja Navaļnijs.

Ar "pasludināšanu par ekstrēmistiem" Navaļnijs domāja Maskavas tiesas atzinumu, ka ar Navaļniju saistītās organizācijas - Korupcijas apkarošanas fonds (FBK), Pilsoņu tiesību aizsardzības fonds (FZPG) un sabiedriskā kustība "Navaļnija štābi" - ir atzīstamas par ekstrēmistiskām organizācijām un aizliedzamas. Šāds lēmums pilnībā liedza to biedriem kandidēt jebkādās vēlēšanās.

Navaļnijs aicināja savus sekotājus reģistrēties "Gudrajā balsojumā". "Tur pirms vēlēšanām mēs nosūtīsim jums tā kandidāta vārdu, par kuru jums jābalso. Ir svarīgi atcerēties, ka, iespējams, vietne drīz tiks bloķēta. Tāpēc lejupielādējiet lietojumprogrammu. Izcelsim vismaz dažus rajonus no šiem neliešiem. Mēs neļausim viņiem izsist 225 no 225 apgabaliem. Atlikušo mēnesi uz "Gudro balsojumu" paņem līdzi pāris draugus un paziņas. Vismaz pamēģināsim," rakstīja Navaļnijs.

"Gudrā balsošana" popularizēja balsošanu par tiem kandidātiem, kuriem būtu lielākās izredzes sakaut ar Kremli saistītos politiķus.

Vēlēšanas ilgst trīs dienas - tās noslēgsies svētdien, 19. septembrī. Neviens nešaubās, ka tajās kārtējo reizi uzvarēs valdošā partija "Vienotā Krievija". Vēlēšanās ir tiesīgi piedalīties aptuveni 110 miljoni cilvēku.